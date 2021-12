NRK-kommentatorer blir hjemme fra verdenscupen

Den koronasmittede NRK-kommentatoren Andreas Stabrun Smith (42) kom seg hjem fra Östersund til Oslo, men han får ikke reise videre til verdenscupen i Hochfilzen denne uken.

Andreas Stabrun Smith er på bedringens vei men reglene tvinger han til å bli hjemme fra verdenscupen i Hochfilzen denne uken.

For å kunne reise til Østerrike hvor rennene starter fredag, må det gå 11 dager etter at du avla positiv test, og så må du levere en negativ PCR-test i tillegg.

– Det klarer ikke jeg å levere nå. Det kan gå alt fra to til fire uker, anslår Stabrun Smith overfor VG. Han ble koronasmittet før den andre verdenscuprunden i Sverige.

Teamet til NRK med to reportere og to fotografer, reiser til Hochfilzen på onsdag. Mens Stabrun Smith tvinges til å bli hjemme, så velger ekspertkommentator Ola Lunde å droppe turen til Østerrike.

– Planen er at Ola og jeg skal kommentere helgens øvelser fra studio i Oslo. Det var ikke noe i veien for at Ola kunne reist, men lydforbindelsen blir jo langt bedre om vi befinner oss i samme studio og dermed valgte han å bli hjemme. Det blir enklere, sier Andreas Stabrun Smith.

Fakta Slik er skiskytterprogrammet i Hochfilzen: Fredag 10. des. kl. 11.25: sprint menn

kl. 14.15: sprint kvinner

lørdag 11. des. kl. 12.15: jaktstart menn

kl. 14.15: stafett kvinner

søndag 12. des. kl. 11.45: stafett menn

kl. 14.30: jaktstart kvinner Les mer

De to kommenterte helgens verdenscuprenn i Östersund fra hvert sitt hotellrom i sentrum.

– Stemmen synes ikke det var så gøy med fire renn på to dager. Jeg har hatt vondt, men det håper jeg skal ordne seg til fredag. Ellers har det gått greit. Jeg har vært feberfri helt fra jeg ble smittet og det har bare satt seg litt i luftveiene.

NRK-kommentatoren kjørte den 7,5 time langer veien fra Östersund til Oslo i bil. Etter å ha unnagjort fem dager i isolasjon kan han igjen bevege seg fritt.

– Etter norske regler er jeg en «fri mann», men jeg har ikke vært ute blant folk og har ikke tenkt å være det på en stund.

Hvis ikke reisereglene endrer seg skal Stabrun Smith og makkeren Lunde reise til Frankrike i midten av måneden hvor den siste verdenscuprunden før jul avsluttes i Annecy.

PS! TV 2 gjør på sin side endringer i sin praksis, og kommer ikke til å sende kommentatorer til Davos-rennene i langrenn og utvalgte Premier League-kamper grunnet den pågående koronasituasjonen.