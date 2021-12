Nederland-stjernen tilbake etter skademarerittet: – Vært mye alene

CASTELLÓN (VG) Hun var Nederlands største profil før skaden og er samboer med tidligere fotballstjerne Rafael van der Vaart. Nå er Estavana Polman (29) tilbake på landslaget.

HEIER FRA BENKEN: Estavana Polman girer opp lagvenninnene under VM-kampen mot Kasakhstan.

– Det har vært mye styrketrening og veldig kjedelig må jeg si. Det har vært en lang vei tilbake, jeg har vært mye alene og nå er jeg kjempeglad for å være her igjen. Jeg nyter hvert øyeblikk sammen med laget og jeg prøver å hjelpe dem så godt jeg kan, sier Estavana Polman til VG.

Mye har endret seg for håndballspilleren siden hun for to år siden vant VM med Nederland og ble kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller.

I fjor sommer røk hun korsbåndet, og veien tilbake fra skaden har vært lang. Hun gikk glipp av sommerens OL i Tokyo, men i VM er hun tilbake for landslaget.

Men det har blitt lite spilletid for Polman, som forteller at hun fortsatt ikke er tilbake i toppform.

– Jeg har fortsatt en lang vei å gå, men jeg er glad for at jeg kan få noen minutter her og der. Men jeg har fortsatt mye igjen, og det sitter mye i hodet nå. Det tar tid, sier Polman til VG.

Nederland og Norge møtes til siste kamp i hovedrunden mandag. Lagene har like mange poeng, men Sverige ligger bare ett poeng bak, så det handler om å vinne for å sikre kvartfinaleplass.

FORNØYD: Estavana Polman (i midten) heier på lagvenninnene i VM.

Nora Mørk har selv vært gjennom et langt skademareritt, og er glad for å se den nederlandske spilleren tilbake igjen.

– Det er alltid godt å se noen komme tilbake. Så er det bare å krysse fingrene for at det går bra og at man får en god opplevelse hele tiden, sier Mørk til VG og fortsetter:

– Det er vanskelig de første månedene og så lenge kneet er fint synes jeg ikke prestasjonen har så mye å si til å begynne med. Jeg synes hun har gjort mer enn hva man kan forvente til nå. Det er veldig hyggelig og godt å se henne tilbake.

Mørk synes Polman er en meget habil håndballspiller når formen er på topp.

– I toppform er hun en målscorer og en som er flink til å sette opp spillet. Hun har et godt overblikk og er en spiller man alltid må gi litt ekstra oppmerksomhet - hvis ikke er hun god til å ta muligheten når hun får den, sier 30-åringen.

Polman var ordknapp om kampen mot Norge da VG snakket med henne før de norske jentenes kamp mot Sverige, men gleder seg til kamp:

– Vi får se hvordan det går. Vi håper selvfølgelig at vi skal vinne den kampen også, sier Polman.

Kampen mellom Norge og Nederland spilles 20.30 mandag og sendes på TV 3.