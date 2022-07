Sjögren vil fortsette: - Jeg er veldig motivert

BRIGHTON (VG) Dagen derpå møtte landslagssjef Martin Sjögren og kaptein Maren Mjelde den norske pressen i Brighton. Der fortalte Sjögren at hans egen fremtid ennå ikke hadde vært et tema internt. Selv er han krystallklar: Han vil fortsette.

VIL FORTSETTE: Landslagssjef Martin Sjögren. Kritikken mot den norske landslagssjefen har haglet etter EM-fadesen.

– Jeg er veldig motivert til å fortsette, sier Sjögren til VG under presseseansen foran spillerhotellet i Brighton.

På spørsmål om hvordan han skal ta dette videre, svarer han dette:

– Akkurat nå handler det om å håndtere denne situasjonen. Men jeg er helt sikker på at denne gruppen kommer til å reise seg. Det har gått for kort tid til å gjøre en grundig vurdering. Man har selvsagt mange tanker rundt ting man kunne gjort annerledes.

– Har din fremtid vært et tema i dine samtaler med Lise Klaveness etter kampen?

– Nei, den har vi ikke pratet om.

Kritikken har haglet mot Sjögrens taktiske disposisjoner dette mesterskapet. I går måtte Norge vinne mot Østerrike, men evnet ikke å skape en eneste mulighet før det var spilt 89 minutter.

Østerrike kontrollerte inn 1–0-seieren.

– Det er lett å skylde alt på trenerteamet, men jeg mener Sjögren og teamet har en stor del av skylden. De har definitivt ikke fått det beste ut av gruppen. Det er skremmende å se så mange gode spillere prestere så dårlig, sa fotballekspert Lars Tjærnås til VG etter EM-exiten.

– Mener du Sjögren må gå etter dette?

– Det er alltid vondt å si det om en trener. Men ja. Det handler om én ting, og det er at det er et for stort gap mellom forutsetningene han har og resultatene han leverer.

Den svenske treneren er klar på at fadesemesterskapet virkelig har gått inn på ham.

– Det har vært lite søvn. Det er forskjellig hvordan man håndterer slike situasjoner, og det har vi snakket mye om. Dette er ingen tid for å finne syndebukker. Jeg står til ansvar for resultatene, men dette er en sterk gruppe. Nå får vi igjen for den jobben vi har gjort med spillergruppen.

– Har du tillit?

– Ja, vi har hatt veldig gode samtaler.

Kaptein Maren Mjelde var langt nede lørdag formiddag. Det var tydelig at 0–8-tapet for England og gårsdagens tap for Østerrike hadde satt sine spor.

– Det har vært tungt. En lang natt med lite søvn. Det er en tom følelse man sitter igjen med. Det er litt tidlig å analysere. Det er mest følelser man sitter igjen med akkurat nå, sier Mjelde til det samlede pressekorpset.

Mjelde ville ikke være med på diskusjonen rundt trenerspørsmålet.

– Jeg leser ikke noe av dette og har holdt meg unna. Det viktigste nå er at vi er samlet. Vi har ikke fått dette til, sammen. Vi er nødt til å få litt avstand. Vi må jobbe knallhardt for å snu det. Vi har store forventninger til oss selv, slik vi vet andre også har.

MÅTTE STÅ SKOLERETT: Kaptein maren Mjelde overtar for landslagssjef Sjögren foran det norske pressekorpset i Brighton.

Hun forstår samtidig at spørsmålene stilles.

– Det er et spørsmål som uansett kommer når man mislykkes som dette. Jeg synes det er feil å legge skylden på hverandre. Det er vi som er ute på banen. Vi føler at vi prøver, men så går det ikke. Man får ikke snudd ting alene, sier bergenseren.

Mjelde fikk spørsmål om hvor spillergruppen står nå, kontra etter det skuffende mesterskapet i 2017, hvor det også ble exit etter gruppespillet.. Mjelde virket ikke å ha noe godt svar.

– Jeg skjønner kritikken som kommer. Når man har opplevd det før, er det vondt å oppleve det igjen. Vi har så vanvittig lyst. Vi står her i dag og er veldig skuffet.