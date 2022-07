Bekreftet: Christian Eriksen klar for Manchester United

Det bekrefter klubben på Twitter fredag ettermiddag. Eriksen blir Erik Ten Hags andre signering som United-manager.

KLAR FOR UNITED: Eriksen er nå offisielt en rød djevel.

Eirik Heggdal Evensen, VG

Publisert Publisert Nå nettopp

Dansken har lenge vært koblet til United, etter at kontrakten hans med Brentford gikk ut i juni.

Nå er det altså offisielt: Eriksen er klar for Manchester United.

Overgangsguruen Fabrizio Romano meldte allerede mandag forrige uke at Eriksen har en muntlig avtale med klubben og at dansken har signert en kontrakt som strekker seg til 2025. Troverdige The Athletic meldte også det samme.

Dansken kollapset på banen med hjertestans under fotball-EM i fjor sommer. Eriksen har fått operert inn en pacemaker og det var lenge usikkert om 30-åringen kunne fortsette karrieren.

Kontrakten med hans daværende klubb Inter ble terminert etter hjertestansen, da det ikke er tillatt for spillere å spille med pacemaker i Italia.

I Premier League er reglementet annerledes, og en hjertespesialist må gi godkjennelse for at Eriksen skal få spille. Han signerte en halvårskontrakt med Brentford i januar, som første klubb etter hjertestansen.

Eriksen spilte i Premier League for Tottenham mellom 2013 og 2020, i tillegg til hans halve sesong i Brentford.