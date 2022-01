Rashford sikret dramatisk seier tre minutter på overtid

(Manchester United – West Ham United 1–0) En meget sjansefattig kamp ble reddet poengmessig for hjemmelaget da innbytter Marcus Rashford (24) avgjorde på overtid mot West Ham.

REDDET SEIEREN: Marcus Rashford gratuleres etter scoringen som kom helt i sluttsekundene.

Det ble lagt til tre minutter, og 25 sekunder før tiden var ute ordnet de tre innbytterne seieren og tre meget viktige poeng. Anthony Martial trillet til Edson Cavani som igjen la over fra venstre inne i felte. Ved bakre stolpe styrte Rashford ballen inn fra én meters hold.

Det var noen sekunder fare for at målet ville bli annullert for offside på Cavani, men han hadde tydeligvis millimeterne på sin side og scoringen ble stående til stor jubel fra hjemmefansen på Old Trafford.

Målet var for øvrig Rashfords første i ligaen på hjemmebane denne sesongen.

Manchester United hadde skapt minimalt før vinnermålet, og gjestene bød heller ikke på det helt store.

West Ham-kaptein Declan Rice hadde en avslutning i sluttminuttene som David de Gea fikk slått til corner, og i motsatt ende hadde Raphaël Varane en heading like over etter en corner fra Alex Telles.

Freds brukbare skuddforsøk ble reddet av Alphonse Areola, og Tomás Soucek burde klart å styre en heading på målet til De Gea.

FRUSTRERT: Cristiano Ronaldo fortviler etter å ha fått et frispark mot seg i oppgjøret mot West Ham.

Det var stort sett alt av sjanser i løpet av totalt 93 minutters spill. Men selv om de ikke imponerer spillemessig, så plukker Manchester United poeng – som mot Brentford i midtuken.

Seieren mot West Ham var ekstra viktig, ettersom hjemmelaget klatret forbi nettopp mannskapet til David Moyes på tabellen og ligger på fjerdeplass.

I februar har Manchester United fire – på papiret – meget overkommelige kamper. Da møter de Burnley (borte), Southampton (hjemme), Leeds (borte) og Watford (hjemme). Første kamp etter landslagspausen er for øvrig hjemmemøtet med Championship-klubben Middlesbrough i FA-cupen.

