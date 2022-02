Norge stiller ikke fullt lag på kvinnens åpningsdistanse

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Ragnhild Haga, Helene Marie Fossesholm og Therese Johaug stiller for Norge under lørdagens 15 kilometer fellestart med skibytte, mens Tiril Udnes Weng valgte å ikke gå.

FOTO: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Dermed har Norge kun med tre utøvere til start selv om de hadde fire plasser på det som er den aller første langrennsøvelsen i Beijing-OL.

– Dessverre kan vi ikke stille fullt lag, sier kvinnenes trener Ole Morten Iversen til VG.

– Nå er vi midt i en pandemi, og har to av utøverne våre smittet. Det er egentlig et ganske greit svar på det, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Lotta og Tiril Udnes Weng er blant utøverne som kunne gått distansen, men Iversen forklarer at kreftene blir spart til andre distanser senere i mesterskapet. Det er sjelden at Norge ikke stiller fullt lag på en distanse i OL.

– Jeg tror ikke norsk langrenn har vært ute for den samme situasjonen som har vært i år heller, sier treneren.

– Hun har mål om å ta medalje i andre øvelser, og dette er kanskje den øvelsen hun er lengst unna medalje på, sier Bjervig om Tiril Udnes Weng.

– Dere spurte Tiril om hun ville gå?

– Selvfølgelig har vi spurt alle løperne for å fylle opp laget med de som er kapable. Dette er et OL, og her prioriterer vi medaljesjanser.

Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå hadde begge vært høyaktuelle for en plass på laget, men de sitter fortsatt i isolasjon i italienske Seiser Alm etter å ha testet positivt på coronaviruset.

Senere har Haga erstattet Kalvå i OL-troppen, og 30-åringen får altså muligheten til å kjempe om medaljer selv om hun i utgangspunktet var vraket til mesterskapet.

Bjervig forteller at man ikke har valgt å hente inn enda en erstatter i håp om at Heidi Weng skal rekke siste halvdel av mesterskapet.

– Hadde vi hentet inn fullt lag så hadde den døren vært lukket, sier langrennssjefen.

ÉN AV TRE: Therese Johaug, her på vei til pressetreff, får bare med seg to lagvenninner på åpningsdistansen.

Startskuddet for åpningsdistansen går klokken 07:30 norsk tid lørdag. De norske kvinnene ankom Kina først onsdag.

– Jeg har ikke fått gått langrennsløypene ennå, men skal på stadion etterpå. Jeg tar med meg mye rutine og erfaring fra tidligere år - og skirenn, ikke minst. Jeg tenker at dette går bra, sier Johaug om oppladningen.

Sverige offentliggjorde også sitt lag under en pressekonferanse torsdag. På deres lag er Charlotte Kalla, Frida Karlsson, Ebba Andersson og Moa Olsson tatt ut.

DET SVENSKE LAGET: Ebba Andersson (t.v), Moa Olsson (delvis skjult), Charlotte Kalla og Frida Karlsson er tatt ut til åpningsdistansen for Sverige.

Marit Bjørgen er regjerende olympisk mester på distansen, men har som kjent lagt opp. Hun tok gullet foran finske Krista Pärmäkoski og svenske Stina Nilsson i Pyeongchang for fire år siden.

Under VM i Oberstdorf sist vinter var Johaug suveren på fellestarten med skibytte, og vant gullet hele 54 sekunder foran sølvvinner Karlsson. Andersson tok den siste pallplassen, ytterligere tolv sekunder bak Karlsson.