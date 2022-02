Kina-kritikk under OL: Vil si hva han mener

Mens Sveriges skøytehåp, Nils van der Poel (25), ikke vil komme med noe som kan minne om Kina-kritikk under OL, har ikke Vetle Sjåstad Christiansen (29) tenkt å legge bånd på seg.

VIL IKKE VÆRE TAUS: Nils van der Poel (t.v.) har – i motsetning til Vetle Sjåstad Christiansen (t.h.) – pålagt seg selv munnkurv under OL.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er en ærlig fyr som ønsker å si hva jeg mener ved enhver anledning. Når det er sagt, så har jeg ikke noe ekstremt behov for å markere meg og uttale meg om alt mulig, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Skiskytteren mener menneskerettigheter og like rettigheter er noe nordmenn tar for gitt.

– Selvfølgelig står vi for like rettigheter til alle fordi det er naturlig for oss som er vokst opp i et godt land som Norge. Veien ligger åpen for oss hver dag og vi kan mene det vi vil og bruke stemmen vår uavhengig av om det er OL eller ikke, sier Sjåstad Christiansen.

Svenskenes dobbelte OL-gullhåp på skøyter, Nils van der Poel, mener det vil være lite klokt av ham å kritisere situasjonen i Kina. Derfor vil han holde munn til mesterskapet er over.

Les også Discovery gjør store grep i OL-dekningen: Flytter all kommenteringen til Norge

– Nå synes jeg det ikke er spesielt klokt, om jeg vil komme meg derfra. Jeg har tilstrekkelig grunnleggende forståelse for at det er moralsk galt det som foregår, sier Nils van der Poel til Aftonbladet.

Kinesiske myndigheter har signalisert at utøveres eventuelle regimekritiske uttalelser kan bli etterforsket under OL.

Alt om OL finner du i VGs studio

– Jeg tror ikke det vil være spesielt klokt av meg å kritisere regimet som jeg er på vei til å bevege meg i, hvis jeg ønsker å leve et langt og fruktbart liv, lød begrunnelsen til skøyteløperen som er favoritt til OL-gullet på 5000 og 10.000 meter.

Akkurat det skremmer ikke Vetle Sjåstad Christiansen.

– Trusler fra kinesiske myndigheter tror jeg ikke så veldig mange lar seg påvirke av. Jeg vil i hvert fall alltid gi uttrykk for hva jeg mener og står for, sier Sjåstad Christiansen til VG.