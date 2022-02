Stående applaus fra hele stadion: Eriksen fikk sitt Premier League-comeback

(Brentford – Newcastle 0–2) 259 dager etter at han falt om med hjertestans i danskenes storstue Parken, var Christian Eriksen (30) lørdag tilbake på det øverste nivået i fotballen.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

På stillingen 2–0 til Newcastle og med snaue 40. minutter igjen av kampen reiste publikum og stemningen seg på Brentford Community Stadium.

Inn for landsmannen Mathias Jensen, kom tidligere Tottenham- og Inter-spiller Eriksen. Det til øredøvende applaus fra både hjemmefansen og bortefansen.

– Hvis du bort resultatet, er jeg en glad mann. Etter å ha vært gjennom det jeg har, er det å være tilbake en herlig følelse, sier Eriksen til Sky Sports etter at de rødhvite lagkameratene i Brentford tapte comebackkampen 0–2.

Dermed er dansken tilbake på det øverste nivået etter det som var dramatiske scener sommeren 2021. For lørdag 12. juni 2021, i Danmarks åpningskamp av fotball-EM hjemme i København, falt Eriksen om med hjertestans like før pause. 29-åringens liv ble til slutt reddet, og siden har dansken fått operert inn en pacemaker.

Kontrakten med italienske Inter ble terminert, men i januar i år ble det klart at den svært danskinfluerte Premier League-klubben Brentford hentet Eriksen ut sesongen. Etter innhoppet understreket dansken hvor takknemlig han var overfor sin nye arbeidsgiver. På tribunen hadde han også sine nærmeste.

BYTTET INN: I den andre omgangen av kampen mellom Brentford og Newcastle ble Christian Eriksen byttet inn.

– Alle er her. Min familie, mine foreldre, mine barn, svigermor og noen leger som har hjulpet meg tilbake. Hva de har vært gjennom, er enda tøffere enn det jeg har vært gjennom, sier Eriksen.

Etter å ha fått prøvd seg i en treningskamp tidligere i måneden, hvor Eriksen vartet opp med en målgivende pasning, ble det et tyngre comeback på det øverste nivået.

Med to mål å hente på bortelaget prøvde både Eriksen og Brentford febrilsk å finne veien til nettmaskene. Danskene kom til en rekke innlegg, men samtlige ble klarert, og kampen endte til slutt med tre poeng for Newcastle. Joelinton og Joe Willock scoret for bortelaget.

Tapet til tross, at Eriksen var tilbake føltes nok som en seier for mange.

Og at noen har kommet tilbake etter en slik episode, kan ikke tidligere landslagslege og professor ved Norges idrettshøgskole Thor Einar Andersen huske.

– I fare for å overse noen, så kan jeg ikke huske at dette har skjedd på dette nivået, sier Andersen som og er leder ved idrettens helsesenter til VG og fortsetter:

– Det fantastisk at dette er medisinsk mulig.

En rekke andre spillere som har opplevd at hjertet har stanset på en fotballbane, der iblant landslagssjef Ståle Solbakken og NRK-ekspert Carl-Erik Torp, la opp som følge av hjertestansen.

Brentfords danske manager Thomas Frank fortalte allerede på fredagens pressekonferanse at dansken ville få sitt comeback.

– Det blir helt vilt kult å se ham tilbake på fotballbanen. Jeg er glad på hans vegne, sa Morten Boesen danske Tipsbladet før kampen.

Boesen var en av legene som stormet ut på gresset i Parken og holdt Eriksen i live da han kollapset.

Publisert Publisert: 26. februar 2022 17:55 Oppdatert: 26. februar 2022 18:36