Gjert Ingebrigtsen tilbake som trener for Narve Gilje Nordås

Narve Gilje Nordås (23) og toppidrettssjef i Friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, bekrefter begge til VG at Gjert Ingebrigtsen (56) har startet opp igjen som trener.

SAMARBEIDER: Narve Gilje Nordås og Gjert Ingebrigtsen under en pressekonferanse i deltagerlandsbyen i OL i Tokyo i august i fjor.

2. februar sendte det norske friidrettsforbundet ut en pressemelding, hvor de skrev at Ingebrigtsen var sykmeldt og at han ville trappe ned som trener.

I den forbindelse ble det klart at han ikke ville trene sønnene Henrik, Filip og Jakob. Narve Gilje Nordås og Per Svela har også vært en del av treningsgruppen rundt «Team Ingebrigtsen», som har blitt trent av Gjert Ingebrigtsen.

På tidspunktet da pressemeldingen ble sendt, fungerte ikke Ingebrigtsen som trener for Nordås.

Nå er han derimot tilbake som trener. 23-åringen, som løp 5000 meter i OL i fjor, skriver nå til VG at Ingebrigtsen har vært treneren hans siden mandag 7. februar.

PÅ SAMME LAG: Narve Gilje Nordås ble slått på målstreken av Henrik Ingebrigtsen på 5000-meteren under Bislett Night of Highlights i Oslo i fjor sommer.

Også toppidrettssjef i Friidrettsforbundet, Erlend Slokvik, bekrefter til VG at Gjert Ingebrigtsen følger opp Nordås igjen.

På spørsmål om det betyr at Ingebrigtsen ikke lenger er sykmeldt, svarer Slokvik at han var i kontakt med Ingebrigtsen i forrige uke og at han da var sykmeldt.

– Han kommer vel gradvis tilbake, han også, sier Slokvik.

Gjert Ingebrigtsen har ikke besvart VGs henvendelser. VG har også vært i kontakt med Per Svela, som ikke ønsker å kommentere saken.

Jakob Ingebrigtsen sesongåpnet med verdensrekord på 1500 meter innendørs i franske Liévin på torsdag i forrige uke. I forkant av stevnet snakket han med norske medier om trenersituasjonen.

– Gjert finnes jo, så det blir ikke «livet uten Gjert». Men vi er et stort team med mye kompetanse. Det er mange ivrige sjeler. Det står ikke på det. Vi har fått til mye bra, og har mye bra erfaring bak oss, sa Jakob Ingebrigtsen til VG.

– Vi har kjørt opplegget som vi har hatt troen på, og det har jo gått bra. Det handler mest om at han trapper ned. Han har tatt seg litt vann over hodet. Det er ingenting som varer evig, sa han videre.

21-åringen åpnet samtidig for en mulig løsning med storebror Henrik i trenerrollen.

– Det er nok mest naturlig at Henrik tar over den jobben (til pappa Gjert) på fulltid senere. Han må jo ønske det selv, men Henrik har vært lenge i gamet og kan mye. Det er han, Gjert og Filip som har kommet frem til det jeg gjør i dag, sa han.

Slokvik fortalte til VG før helgen at de bistår Ingebrigtsen-brødrene med det de har behov for, men at de stort sett følger sitt vante opplegg.

– Det er mest praktiske ting, som fysioterapeut på samlinger, bookinger av reise og logistikk. Det er den den type hjelp de trenger, sa Slokvik.

Team Ingebrigtsens agent Daniel Wessfeldt fungerte som mediekontakt for Jakob Ingebrigtsen i forbindelse med stevnet i Liévin, der også Jakob Ingebrigtsens forlovede Elisabeth Asserson var til stede.

Under innendørs-VM i Beograd 18. til 20. mars vil Friidrettsforbundet ha det ansvaret. Ifølge svenske Wessfeldt skal ikke Filip Ingebrigtsen løpe i Serbia om drøyt tre uker. Jakob Ingebrigtsen kan komme til å løpe 1500 meter og 3000 meter. Begge finalene går søndag.

Senere er planen at Team Ingebrigtsen skal på en lengre treningsleir i Flagstaff i Arizona, etter alt å dømme uten Gjert Ingebrigtsen. Stevneserien Diamond League starter i midten av mai,: Doha (13.5), Birmingham (21.) og VM-byen Eugene (28.).