Gjermund Åsen om medspilleren som sliter med angst: – Målet var for Tobias

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Sandefjord 3–0) Gjermund Åsen (31) var tilbake og scoret for Lillestrøm. Målet gir han til lagkameraten Tobias Svendsen (22), som er ute på ubestemt tid.

Tobias Svendsen sto fram med sine angstproblemer i VG og Romerikes Blad for et drøyt år siden. Den lekne og dribleglade spilleren fortalte om at helt siden ligadebuten for Molde under Ole Gunnar Solskjær har vært preget av angst.

Sist uke kom nyheten om at LSK-spilleren har tatt pause fra fotballen på ubestemt tid - og befinner seg i hjembyen Molde. Derfra så han lagkameratene vinne 3–0 over Sandefjord.

– Målet mitt var for Tobias, sier Åsen.

– Det er en herlig ung gutt med fantastiske fotballferdigheter, men som har hatt sine utfordringer utenfor banen.

Gjermund Åsen forteller at Tobias Svendsen har bodd hjemme hos ham i tre-fire uker i sommer.

– Jeg har et ekstra soverom, og han har fått lov til å bo der så lenge han ville. Jeg prøvd å hjelpe ham med å se fremover og sånne ting. Han må fokusere på sin mentale helse og få en stabil helse. Hele klubben står bak Tobias - og det vet han.

– Står bak ham

– Vi vet at Tobias har en liten reise foran seg med å jobbe med det, men han vet at om han trenger å ringe oss klokka tre på natta eller tre på ettermiddagen, så står vi der for Tobias.

Gjermund Åsen snakker bestemt og uten noe nøling:

– Det er en god venn av oss som har møtt litt motgang, men som har tatt det voksne valget om å være åpen om det. Han vet at hele Lillestrøm Sportsklub og Lillestrøm by står bak ham. Vi gleder oss virkelig til at han kommer tilbake. Han er en gledesspreder.

– Evig takknemlig

VG har fortalt Tobias Svendsen om Åsens uttalelser etter seieren over Sandefjord. Hans reaksjon kommer fram i en sms til VG:

– Det betyr utrolig mye (for meg). Han har stått bak ryggen min i hele min prosess og står der fortsatt. Jeg er evig takknemlig for alt han har gjort og gjør for meg. Han er en fantastisk fotballspiller, men et enda større menneske, sier Tobias Svendsen.

Gjermund Åsen svarer slik når VG spør om det kan være tøft mentalt å være fotballspiller på øverste nivå:

– Vi er vanlige folk, vi også. Folk ser oss som fotballspillere, som lever drømmelivet. Men det er en bakside av medaljen. Og vi har også vært gjennom covid-19 og sittet alene. Og hvis andre i samfunnet har slitt med depresjon og angst, så kan det også forekomme i fotballen.

– Vi er vanlige folk som tar toget til Oslo på restaurant eller til Sørenga for å bade eller fiske i Fetsundmarka. Det kan forekomme i fotballen også. Det er viktig å være åpne rundt det. Vi er ikke uovervinnelige helter. Vi er også åpne og folkelige. Å slite mentalt er nok mer vanlig enn vi tror.

– Hva sier du om at Tobias Svendsen har stått åpent fram om dette?

– Han er snart 23 år. Det er beundringsverdig at han står frem og forteller åpent om det. For oss er han et stort forbilde. Den mentale helsen er utrolig viktig. Å skaffe seg en grunnmur når det blir tøft i livet, er viktig, både som menneske og fotballspiller.

– Hva har dere gjort når han har bodd hos deg?

– Vi har fokusert på de små gleder. Det har dreid seg om musikk, om kaffekoppen ... Han har kunnet lufte det han vil med meg.

