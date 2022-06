Alonso overrasket – Verstappen i pole position

Det var vått og vanskelig under kvalifiseringen til Canada Grand Prix. Max Verstappen (24) var raskest, men veteranen Fernando Alonso (40) klinket til med nest beste tid.

Alonso viste med bestetid på tredje treningsrunde, at noe var på gang, og i kvaliken klinket han til. Spanjolen knep altså andretiden helt på tampen av Q3, og viste at han er meget rutinert på de vanskelige forholdene.

Verdensmesteren fra 2005 og 2006 har ikke startet blant de to beste siden Tyskland i 2012, men nå er han meget offensiv:

– Jeg vil angripe Max i første sving, sa Alonso da han ble intervjuet rett etter kvalifiseringen.

Han blunket og fikk umiddelbar respons fra publikum: «Alonso, Alonso, Alonso!»

VM-treeren bakerst

Men for Verstappen ble det en drømmedag. VM-toer og lagkamerat Sergio Pérez starter som nummer 13 etter at han måtte bryte kvalifiseringen etter et sammenstøt med barrieren. I tillegg starter Ferrari-fører og treer i VM-sammendraget Charles Leclerc bakerst som følge av et motorbytte.

Det regnet godt i Montreal lørdag, og det fikk også førerne kjenne på. De skled mye og de fleste valgte å kjøre med regndekkene under kvalifiseringen – altså de med mest mønster.

Det ble jublet i garasjen til Alpine da Alonso sikret nest beste startspor:

Mercedes og George Russell forsøkte seg på de raskeste dekkene, men det fungerte ikke som ønsket for den tyske fabrikanten og han kjørte ut allerede i den første svingen. Han starter som nummer åtte.

Helgens runde vil bli den første i Canada siden 2019. Coronapandemien satte en stopper for løpene i 2020 og 2021. Lewis Hamilton gikk sist til topps og er innenfor skuddhold når han starter som nummer fire søndag, hans beste kvalifisering i det som har vært en meget trøblete sesong. Han har vunnet VM-runden syv ganger siden 2009.

Det er for øvrig meldt sol og langt bedre forhold når løpet starter søndag kl. 20.00.

PS! Mick Schumacher hadde også en meget god dag, og fikk karrierens beste kvalifiseringsresultat da han endte på sjetteplass.