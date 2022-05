Mjelde jager kampformen: – Sesongen sluttet for tidlig

Maren Mjelde har vært en klippe for Norge i samtlige sluttspillkamper siden 2009. Før årets EM kjemper landslagskapteinen mot klokken for å komme i kampform.

Maren Mjelde (til v.) og Frida Maanum i godt humør under landslagets trening på Bislett.

– For min del sluttet sesongen litt for tidlig. Den var over akkurat da jeg var på vei i form, sier Mjelde til NTB.

Hun var i april kampklar igjen etter en langtidsskade, men fikk lite spilletid i Chelsea-laget på tampen av en sesong som ga seier både i serie og FA-cup.

– Selvfølgelig bytter man ikke på et vinnerlag, så det var vanskelig å spille seg inn, som er helt forståelig. Jeg trengte ikke særlig pause etterpå, og det er godt å komme i gang igjen nå, sa hun etter den første treningsøkten i landslagets EM-oppkjøring.

Mjelde var på utgående kontrakt, men klubben har for lengst informert henne om at den ville utløse en opsjon på forlengelse så snart eiersituasjonen var avklart. Nå er ny eier på plass, og 32-åringen regner med at hun snart formelt er Chelsea-spiller også for 2022–23.

Maren Mjelde i aksjon under landslagets første EM-oppkjøringsøkt på Bislett.

56 minutter fordelt på fire innhopp var alt hun fikk i engelsk superliga sist sesong. Det er uvant kost for en spiller som har notert full kamptid i 25 av de 26 sluttspillkampene Norge har spilt siden hun fikk mesterskapsdebuten i Tammerfors under EM i 2009. En gang (under VM i 2015) ble hun spart fra start, men kom selvsagt inn. Hun er sugen på å bidra også i syvende sluttspill på rad, men hvordan skal hun komme i kampform i tide?

– Det er bare å jobbe hardt hver eneste dag, og det har jeg også gjort. Det er forskjell på å være «fit» og «matchfit», men heldigvis har jeg vært med på det her noen ganger. Jeg vet hva som skal til for å bli klar til det braker løs. Det er ingen garanti, men mye sitter i hodet også. Jeg må stole på meg selv, sier hun.

Motivasjon

En spiller med 151 landskamper kan også lene seg litt til rutinen.

– Jeg håper selvfølgelig å få brukt den rutinen jeg har og kanskje kompensere litt på den måten. Det er litt tid igjen til EM. Jeg vet det er mange som lurer på det her, men jeg kan ikke gjøre annet enn å jobbe steinhardt hver dag med folkene rundt meg, og forhåpentlig blir jeg så klar som jeg kan være.

Sluttspillet i England har vært en motivasjonsfaktor under den lange skadeperioden, etter at kneet sviktet i fjorårets ligacupfinale.

– EM i England har vært det store målet mitt helt siden jeg ble skadet. Det ble ikke mange minutter i kamp på meg den siste sesongen, men jeg har godt med andre minutter i beina. Det er lagt ned mange arbeidstimer for å komme tilbake, sier hun.

Verdifullt

Det blir mange treningsøkter med landslaget før det blir alvor på den engelske sørkysten i juli, men Norge har også to oppkjøringskamper før avreise dit. 25. juni kommer New Zealand til Ullevaal, mens generalprøven spilles mot Danmark i Viborg fire dager senere.

– De kampene blir viktige for alle, ikke minst for min egen del. Det er bra at vi har fått to så gode motstandere. Det blir verdifullt, sier Mjelde.

Hun har ingen planer om å la sin lange kamprekke i sluttspill bli brutt med det første. Norge møter Nord-Irland i Southampton 7. juli, England i Brighton 11. juli og Østerrike samme sted 15. juli. De to beste i gruppen tar seg til kvartfinale.