KBK med hjemmetap etter marerittomgang: - Noe av det verste jeg har vært med på

(Kristiansund - Sarpsborg 08 2–3) Kristiansunderne var centimetere unna en enorm opphenting, men måtte til slutt betale prisen for en katastrofal førsteomgang mot Sarpsborg 08.

LIKTE IKKE DET HAN FIKK SE: Kristiansund-trener Christian Michelsen var lang i maska før pause.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Dette er noe av det verste jeg har vært med på i KBK, sa Andreas Hopmark til Discovery+ i pausen.

Hopmark har vært i klubben i hele karrieren, og har dermed vært med på den kontinuerlige oppturen som har vært i klubben det siste tiåret.

I Sarpsborg-leiren var det lettelse å spore da sluttsignalet gikk. Målscorer Anton Saletros mener de kan skylde seg selv for at de nesten ga bort tremålsledelsen.

– Jeg vet ikke hva vi holdt på med i andreomgang. Vi lot KBK komme inn i kampen. Vi er heldige som tar med oss tre poeng herfra. Vi er gode i førsteomgang, men holder på å kaste bort alt etter pause, sier Saletros til Discovery+.

Allerede da 27 sekunder var spilt sjokkerte gjestene kristiansunderne. Svenske Anton Saletros sendte av gårde et prosjektil ned i høyre hjørne til 1–0.

Like etter var KBK-keeper Sean McDermott den eneste grunnen til at det ikke sto 2–0 før to minutter var spilt.

DRØMMEOMGANG: Mikkel Maigaard (t.h.) og Anton Saletros feirer 2–0-scoringen på Kristiansund stadion.

Etter pangåpningen roet oppgjøret seg noe, hvor Sarpsborg 08 virket å ha full kontroll. Foruten en halvfarlighet fra Moses Mawa, skapte ikke hjemmelaget noen verdens ting.

Da Mikkel Maigaard og Guillermo Molins sørget for både 2–0 og 3–0 før pause, var det rådville kristiansundere som tuslet i garderoben etter en omgang hvor gjestene hadde hatt ballen i nesten 70 prosent av tiden.

Fem minutter ut i andreomgang tente Amidou Diop et lite håp da han sendte ballen mellom beina på Junior i ned i korthjørnet fra 16 meter.

Lenge så det ut til at Sarpsborg klarte å ri av stormen, men elleve minutter før slutt kontret Agon Mucolli inn enda en redusering.

Dermed fikk vi en fartsfull avslutning på kampen, hvor KBK virkelig øynet poeng. Men både tverrliggeren og stolpen ville det annerledes. Gjestene hadde både marginer og hell med seg på tampen, og holdt unna.

– Det er litt bittert at vi ikke sitter igjen med noe, men vi gjør det veldig vanskelig for oss selv med den førsteomgangen. Vi er et helt annet lag etter pause. Det er et under at vi ikke scorer flere, sier KBK-trener Christian Michelsen.

Publisert Publisert: 10. april 2022 19:52 Oppdatert: 10. april 2022 20:05