Liverpool kollapset mot heroiske Brighton – drømmedag for Chelsea

(Liverpool – Brighton 2–2, Newcastle-Chelsea 0–3, Manchester City – Crystal Palace 0–2) Jürgen Klopps menn rotet bort seieren og tapte terreng til Chelsea i gullkampen. Men det startet så bra for Liverpool.

SMELL: Liverpool hadde seieren i sin hule hånd, men ble felt av Leandro Trossard og Brighton.

– De fortjente definitivt poenget. Vi tapte ikke, men det føles litt sånn, selv om det var rettferdig at Brighton fikk ett poeng, sier Jürgen Klopp etter kampen.

Hos Brighton var stemningen naturligvis litt lysere.

– Det var en fantastisk prestasjon av oss, spillerne fortjener ros i dag. Vi spilte med mot og intensitet, sier en strålende fornøyd Graham Potter etter kampen.

Men Brighton-manageren fikk en brutal start på kampen. Etter drøye tre minutter skrudde Jordan Henderson ballen i vinkelen og Liverpool så ut til å styre mot en ny komfortabel seier.

Jürgen Klopps menn ydmyket Manchester United i forrige serierunde, mens Brighton ble smadret av Manchester City. Midtveis i første omgang tilsatte Sadio Mané den neste ingrediensen til kampens antatte oppskrift.

Innlegget fra Alex Oxlade-Chamberlain kunne ikke vært bedre, og Mané stanget enkelt inn kampens andre for de rødkledde.

Graham Potters menn var langt ifra ufarlige og hadde flere store sjanser. Men det var på et usannsynlig skudd reduseringen skulle komme.

Ingen, minst av alle Alisson, forventet skuddet fra Enock Mwepu fra hjørnet av 16-meteren. Brighton-angriperen løftet ballen i en perfekt bue over keeperen og inn i nettveggen.

KLASSESCORING: Alisson ser skuddet fra Mwepu treffe nettmaskene.

Jürgen Klopp hyllet Graham Potters managerkvaliteter før kampen. Og tyskeren hadde nok applaudert Brightons 2–2-scoring hadde det ikke vært for at den kom mot hans eget lag.

Marc Cucurella fant tidligere Liverpool-spiller Adam Lallana i mellomrommet. Han spilte Leandro Trossard pent gjennom og belgieren var kald og rolig i avslutningsøyeblikket. 2–0 var blitt til 2–2, knallsterkt av Brighton.

Både Mohamed Salah og Mané fikk scoringer korrekt annulert tidligere i kampen. Trossard fant også nettmaskene enda en gang, men denne gangen var det Brightons tur til å få glede snudd til skuffelse. Trossard var likevel fornøyd etter kampen:

– For en kamp! Vi kunne vunnet her, men marginene er små og vi må være fornøyd med uavgjort, sier han til BBC.

Chelseas seier på St. James' Park gjorde Liverpools tap ekstra vondt for fansen. Serielederen fra London gikk målløs i 65 minutter, men fikk da ordentlig vann på møllen.

Først banket Reece James ballen rett i krysset, før samme mann var på plass igjen 12 minutter senere. Med samme kraft la han på til 2–0.

Før slutt ble Kai Havertz felt av keeper Karl Darlow. Jorghino viste ingen nåde fra straffemerket og sikret en komfortabel 3–0-seier. Chelsea leder Premier League tre poeng foran Liverpool.

– Uten Mount, Lukaku, Werner, Pulisic og Kovacic. Likevel ingen problemer for Chelsea. De smadret Newcastle i dag. Newcastle hadde ingenting å komme med, skriver Newcastle-legenden Alan Shearer på Twitter.

Et lite lyspunkt for Klopp og co. var at også ligatreer Manchester City fikk det tøft da de tok imot Crystal Palace på hjemmebane.

For kun seks minutter var spilt da Wilfried Zaha fant veien til nettmaskene for gjestene.

I Citys 16-meter ble angriperen tredd igjennom av lagkamerat Conor Gallagher. Med det som så ut som et sleivspark, trillet Zaha ballen i mål.

Så ble vondt til verre for City da Aymeric Laporte rev ned målscorer Zaha og fikk direkte rødt.

Med 10 mann ble det tungt Manchester-laget, som til tross iherdig innsats, ikke fant veien til mål.

Det gjorde derimot Palace og Gallagher som like før full tid fastslo resultatet til 2–0.

