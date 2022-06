Bjørn Rune Gjelsten trekker seg ut av Molde – Kjell Inge Røkke blir eneeier

Kjell Inge Røkke kjøper opp Bjørn Rune Gjelstens eierandel på en tredel i Molde Fotball AS.

TREKKER SEG UT: Kjell Inge Røkke (t.v) kjøper opp Bjørn Rune Gjelstens eierandel på en-tredel i Molde Fotball AS. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

NTB, VG

– Kjell Inge har gjennom 30 år vært en drivende kraft i utviklingen av Molde Fotball AS og Molde FK, og siden 2013 har Bjørn Rune vært deleier. Bjørn Rune velger nå å tre ut som eier, men vi er sikre på at han fortsatt er en ivrig supporter og bidragsyter til Molde FK, sier styreleder Leif-Arne Langøy i Molde Fotball AS til klubbens hjemmeside.

Røkke kjøper eierandelene via Stiftelsen Molde Fotball.

– Engasjementet handler om mer enn fotball. Enda viktigere er idrettens og Aker Stadions betydning for inkludering av alle og tilhørighet til Molde-regionen, sier Kjell Inge Røkke og fortsetter:

– Jeg vil takke Bjørn Rune for hans engasjement og økonomisk støtte gjennom mange år.

Aker-eieren har bidratt økonomisk til Molde FK siden 1992. Forretningsmannen har også hjulpet med betydelige beløp til fotballstadion og til klubber, lag, foreninger og frivillige organisasjoner som selger sesongkort til Moldes hjemmebane.

– Vi er takknemlige og glade for alt Kjell Inge og Bjørn Rune har gjort og gjør for Molde FK og regionen. Bjørn Rune fortsetter å heie på oss. Molde er privilegerte som fortsetter med stiftelsen og Kjell Inge på laget, sier daglig leder Ole Erik Stavrum i Molde FK.

Røkke er hovedeier i Aker ASA og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Ifølge kapital er 63-åringen Norges åttende rikeste med en formue på 36,6 milliarder kroner.

