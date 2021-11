Lillebror Bø glad han slapp å bli offer for Tarjeis maktdemonstrasjon

OSLO/SJUSJØEN (VG) Lørdag ble Tarjei Bø slått av unggutten Sivert Bakken. Søndag var veteranen tilbake på toppen av pallen.

VANT: Tarjei Bø slo tilbake og vant fellesstarten på Sjusjøen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Jeg er en elendig spurter så det var deilig å kunne kose seg litt og vinke til publikum, sa Bø til NRK etter seieren.

For da franskmannen Émilien Jacquelin måtte ut i strafferunden, holdt Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø seg unna.

Og ut på den siste runden hentet Bø igjen Lægreid som hadde en luke. Og med et solid rykk distanserte storebror Bø resten og sikret seieren.

– De gamle er eldst og i dag var de best også, sier Bø til VG, vel vitende om at det manglet en «kanon» i startfeltet på søndagens fellesstart: lillebror Johannes.

– Jeg er glad jeg ikke var med i dag, i stor fare for å bli «pissa på» på den sisterunden, sier Johannes Thingnes Bø. Han har slitt med forkjølelse, men har nå friskmeldt seg selv.

– Jeg vet ikke, kanskje i dag, sier Tarjei Bø når han får høre kommentaren til broren.

– Når verdenscupen er der så vet jeg at Johannes er der i toppen, og det vet han selv også. Men jeg håper på noen brødredueller. Det kan jo bli komisk, sier 33-åringen.

Franske Quentin Fillon Maillet ble nummer to bak Bø, og Jacquelin tok tredjeplassen på søndagens fellesstart.

Les også Tandrevold reddet Norges ære med tjue treff på hjemmebane

Bak de franske herrene og Vetle Sjåstad Christiansen, gikk Lægreid inn til en femteplass. Han gjorde med det et langt bedre løp enn lørdagens sprint, hvor han ble slått med over minuttet av Bakken.

– Det er veldig, veldig deilig å få det svaret i dag og kjenne at det er mulig å gå fort på ski for meg også, at dagen i går bare var var en propp som satt i systemet og skulle ut. Nå har jeg lave skuldre og mer tiltro til programmet jeg har valgt å kjøre, sier Sturla Holm Lægreid til VG.

Og for de som fryktet for fjorårets VM-konge etter lørdagens sesongåpning, har søndagens vinner en klar beskjed:

– Ingen kan forvente at Sturla skal gjøre som i fjor, men at han er kommet for å bli det er jo ikke vits i å diskutere engang. Han er en av verdens beste skiskyttere, fastslår Tarjei Bø.

OPPTUR: Etter en skuffende sprint, slo Sturla Holm Lægreid tilbake med en femteplass på søndagens fellesstart.

Samtidig som det skulle kjempes om seier, var det knyttet stor spenning til hvem som kniper den siste plassen på det norske laget til verdenscupåpningen i Östersund.

– Det er å gå fort i dag. Det er noen gutter som kjemper om én viktig verdenscupplass. Flere av dem viste seg frem i går. Sivert (Bakken journ.anm.) og Erlend (Bjøntegaard journ.anm.) er nok de som ligger best an, sa landslagssjef Per Arne Botnan til NRK om hva som skal til for å kapre den siste plassen i verdenscupen, før søndagens renn.

For Bakken som vant lørdag, ble søndagen tyngre. 23-åringen ble til slutt nummer ni. Bjøntegaard på sin side fikk fem bom og endte på en 25. plass.

Også Håvard Gutubø Bogetveit og Endre Strømsheim er kandidater for den siste plassen. Førstnevnte endte som nummer seks, mens Strømsheim ble nummer ble nummer elleve.