Politiet rykket ut til fotballopptøyer i Bergen - stormet stedet med finlandshetter

Torsdag ettermiddag rykket politiet ut til et utested i Bergen sentrum etter flere meldinger om slagsmål. En bartender ble sendt til legevakt etter å ha blitt sparket og slått mens hun lå på bakken.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Klokken 19.20 skriver Bergens Tidende at to personer er pågrepet etter masseslagsmålet.

Politiet rykket ut til utestedet Skipperstuen i Bergen sentrum, etter det som skal være et slagsmål mellom to større grupperinger – som antas å være fotballsupportere.

– De skal ha kastet røykgranater, bord, stoler og ølglass, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til VG.

Politiet rykket ut med store ressurser, men da de ankom stedet var de involverte spredt utover.

– Ut ifra bekledningen til de involverte, ser det ut til at det kan være to rivaliserende supportergrupper, sier Ommedal.

– Uakseptabelt

Barsjef på Skipperstuen, Kristian Belsnes, sier til VG at en gjeng med Start-supportere hadde sittet på utestedet gjennom dagen, og at det hele skal ha eskalert da en gjeng med maskerte menn kom inn på puben.

– Det var sikkert 15 til 20 stykker som kom med finlandshetter og masker. Hendelsen virker planlagt, sier han.

Belsnes sier at en kvinnelig bartender i 50-årene ble sendt til legevakt etter hendelsen. Politiet har tidligere opplyst at en person ble tilsett av helsepersonell.

– Hun ble slått ned, og sparket og slått mens hun lå nede. Hun er skjelven. Å storme et utested og slå ned uskyldige er uakseptabelt, sier Belsnes.

Kvinnen har sendt en skriftlig uttalelse til VG, men ønsker å være anonym.

– Jeg har vært på legevakten og har fått flere fysiske skader, men ingen alvorlige. Det som derimot er mer alvorlig er hvor traumatisk det opplevdes, for meg er det fortsatt utrolig vanskelig å forstå hvordan noen kan være i stand til å gjøre slikt. Jeg har blitt veldig godt ivaretatt av ambulanse personell, legevakt, kollegaer, familie og venner, skriver hun i en SMS til VG.

– Folk løp i alle retninger

Belsnes opplyser at han har anmeldt saken til politiet. Ifølge barsjefen er det materielle skader, inkludert knuste glass og ødelagte stoler og barinventar.

Han har fått opplysninger fra gjester ved utestedet som tyder på at de to grupperingene tilhører et casualmiljø. Casuals brukes som betegnelse for subkulturgrupperinger rundt fotballklubber som kjennetegnes ved at de ikke benytter seg av klubbens offisielle drakter eller merkevarer, men i stedet kler seg i «casual»- klær. Vold er ofte forbundet med disse grupperingene.

Dette er ikke bekreftet av politiet.

– Folk løp i alle retninger da politiet kom, men vi har mottatt mange videoer av hendelsen, og vi har sendt disse til politiet.

Fakta Supporterbråk i Norge i 2022 Denne sesongen har det vært flere tilfeller av supporterbråk og -vold rundt kampene i Eliteserien. Her er noen av hendelsene: 19. juni: Før oppgjøret mellom Lillestrøm og Rosenborg barket supportere fra begge lag sammen utenfor Åråsen stadion. Politiet måtte bruke tåregass og hunder for å skille supporterne (se videovindu under)

29. juni: En Bodø/Glimt-supporter En Bodø/Glimt-supporter blir overfalt av to menn etter cupkampen mot Vålerenga på Intility i Oslo. De skal ha forsøkt å stjele supporterens sekk, og det hele endte med et basketak.

3. juli: En gruppe Rosenborg-supportere En gruppe Rosenborg-supportere blir angrepet av en supportergruppering fra Viking i Stavanger etter kampen mellom lagene. Gruppen som angrep var iført finlandshetter og angrep rett utenfor stadion, blant folk som var på vei hjem fra kamp.

14. juli: Viking annonserte på sine hjemmesider at de har besluttet å Viking annonserte på sine hjemmesider at de har besluttet å utestenge seks supportere som følge av flere hendelser knyttet til vold, trusler og andre sterkt uønskede hendelser i forbindelse med sine kamper.

4. august: Fotballsupportere barker sammen på utestedet Skipperstuen i Bergen, en drøy time før kampen mellom Brann og Start. Les mer

Løfter sikkerhetsnivået

Ommedal vet ikke hvor mange som var involvert i slagsmålet. Brann spiller mot Start i Obos-ligaen kl. 18.00, ifølge BA ser politiet en sammenheng mellom slagsmålet og kampen.

Sikkerhetssjef på Brann stadion, Knut Iversen, sier til samme avis at de setter inn flere tiltak for sikkerheten på stadion torsdag kveld.

– Vi kommer til å løfte sikkerhetsnivået litt, sier Iversen.