Politiet rykket ut til fotballopptøyer i Bergen

Torsdag ettermiddag rykket politiet ut til Bergen sentrum, etter en melding om slagsmål mellom to grupperinger – som politiet mener tilhører rivaliserende supportermiljøer.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Vest politidistrikt melder på Twitter at de har rykket ut til Bergen sentrum, etter det som skal være et slagsmål mellom to større grupperinger – som antas å være fotballsupportere.

– De skal ha kastet røykgranater, bord, stoler og ølglass, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til VG.

Politiet var på stedet etter kort tid.

– Ut ifra bekledningen til de involverte, ser det ut til at det kan være to rivaliserende supportergrupper, sier Ommedal.

Han vet ikke hvor mange som var involvert i slagsmålet. Brann spiller mot Start i Obos-ligaen kl. 18.00, ifølge BA ser politiet en sammenheng mellom slagsmålet og kampen.

Sikkerhetssjef på Brann stadion, Knut Ivertsen, sier til samme avis at de setter inn flere tiltak for sikkerheten på stadion torsdag kveld.

– Vi kommer til å løfte sikkerhetsnivået litt, sier Ivertsen.

Slagsmålet skal ha startet inne på utestedet Skipperstuen, ifølge BA. VG har vært i kontakt med sjefen på utestedet - men han hadde ikke mulighet til å gi noen svar per nå.

Politiet rykket ut med store ressurser, men da de ankom stedet var de involverte spredt utover. De har kontroll på en person som de holder på å undersøke om var involvert i hendelsen.

En annen person får tilsyn av ambulansepersonell på stedet.

– Det fremstår ikke alvorlig, sier Ommedal til VG.