Mener landslagspausen ble redningen for Bodø/Glimt: – Vi gikk litt tomme

SARPSBORG (VG) Etter at Europa-eventyret krasjlandet i Roma møtte Bodø/Glimt veggen – med sviktende resultater og negative skriverier. Så kom vendepunktet.

I STORFORM: Amahl Pellegrino og Hugo Vetlesen har virkelig truffet med storformen.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi havnet i en litt energiløs periode der det begynte å butte litt imot. Det var mye dritt i mediene, med hele Roma-saken og alt det der. Det var mye negativ oppmerksomhet som kanskje preget oss litt mer enn vi trodde, sier tomålsscorer Amahl Pellegrino etter 4–1-seieren i Sarpsborg.

Etter 0–1-tapet for Linfield i juli kom det attpåtil beskyldninger om en usunn festkultur i Bodø/Glimt, etter at lokalavisen Bodø Nu videreformidlet ordene fra supporterpodkasten «Glimt i øyet».

– Jeg har faen ikke drukket alkohol på fem år, og så kommer det der opp, sier lagkaptein Ulrik Saltnes oppgitt.

– Det er utrolig med rykter at selv Bodø/Glimt kan få et festrykte, det må man nesten bare le av, sier Hugo Vetlesen.

Etter seks strake seirer i Eliteserien går Bodø/Glimt inn i tirsdagens oppgjør mot Dinamo Zagreb, den første av to playoffkamper mot kroatene, med all verdens selvtillit.

Trengte en pause

Da VG forsøker å få et svar på hva som gikk galt tidligere sesongen, er alle i Glimt-leiren tydelige på at festryktene er et sidespor. Istedenfor peker de på slitasje etter en lang sesong – og en litt for tynn tropp.

Riktignok reiste Glimt seg og vant 5–1 mot Vålerenga kun fire dager etter Roma-exiten, men deretter ble det kun én seier på de seks neste seriekampene.

– Vi startet veldig tidlig og det er naturlig med en liten dupp, så må man snu den trenden så fort som mulig. Det synes jeg ikke vi klarte fort nok. Vi gikk litt tomme rett før landslagspausen. Molde var vel bunnpunktet om vi kan si det sånn, sier Vetlesen.

Indreløperen gir «hardt arbeid over tid» æren for at Bodø/Glimt siden landslagspausen har vunnet ti av elleve seriekamper, samt nå har satt seg i en posisjon hvor de kun er et dobbeltoppgjør mot Dinamo Zagreb unna et historisk Champions League-gruppespill.

– Jeg tror veldig mye handler om kultur og identitet. Selv om toget går saktere, så prøver vi ikke å få det på nye skinner, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG – og fortsetter:

– Det tror jeg er det viktigste, så hjalp det veldig å få en pause. Vi trengte en overhaling på motoren, det trengs av og til. Så har det også kommet inn noen nye, samtidig som vi har fått noen spillere som har blomstret vanvittig nå.

– Hva legger du i det når du snakker om kultur?

– Det er kravene til å være Glimt-spiller, hvordan man kommer inn i garderoben hver dag, hvor mye det koster, hvor mye man må være villig til å legge ned hver dag, hvor tungt det er. Vi skal gjøre alt for å hjelpe deg på veien, men det er beinhardt arbeid.

I KJEMPEFORM: Kjetil Knutsen har god grunn til å smile over det Bodø/Glimt foretar seg for tiden.

Kultursjokk

Glimt-treneren peker på at laget igjen har måttet bygges litt på nytt. Samtidig slår han fast at de var nødt til å finne tilbake til kjerneverdiene sine.

– Det tar tid å få den kraften som vi ønsker å spille med, det er ikke bare å knipse med fingrene. Likevel er det noe med at vi alle har et ansvar for den kvaliteten som leveres hver eneste dag, og det var litt på nedadgående kurve. Vi kan ikke akseptere det, vi må ikke akseptere det, sier Knutsen, og nevner grunnpilarer som søvn, kosthold og treningslyst.

– Det er et sjokk for noen å komme til Glimt med akkurat de tingene. Vi aksepterer at ting tar litt tid, samtidig har vi litt dårlig tid.

– Men er det ubehagelig for en trener når det kommer sånne rykter? Tenker man litt sånn «kan dette være sant»?

– Jeg er veldig rolig og har veldig tillit til spillerne. Jeg er ikke en sånn vaktbikkje. Så er det av og til lov for spillerne å puste litt. Vi skal ha en åpenhet og ærlighet på ting. Jeg er veldig trygg på det, men hvis det er noen som trår over grensen så kobler jeg inn. Men det er ekstremt sjelden at det er behov for det.

Amahl Pellegrino sier at laget aldri mistet bakkekontakten etter Europa-suksessen. Han peker også på at skader og en tynnere tropp gjorde at de blant annet ikke kunne trene skikkelig elleve mot elleve.

– Da det buttet litt imot klarte vi ikke å komme oss ut av den onde sirkelen før vi fikk den pausen. Etter den pausen så synes jeg egentlig det har vært «outstanding». Vi har egentlig bare funnet tilbake til den energien som gjør at vi er gode, sier Pellegrino.

Publisert Publisert: 16. august 2022 16:25