33-årig østerriker kobles uventet til United: – Veldig spesielt

Marko Arnautović (33) kobles til Manchester United. Viaplay-kommentator Kasper Wikestad vet ikke om overgangen blir noe av, men karakteriserer det som «veldig spesielt».

STERK: Marko Arnautović fotografert i Østerrikes landslagsdrakt mot Danmark i juni 2022.

Manchester United skal ha budt åtte millioner euro (cirka 80 mill. kroner) for østerrikeren, ifølge Manchester Evening News - som legger til:

– En potensiell overgang som kan fremkalle latterliggjøring.

De rødkledde i Manchester tapte 1–2 for Brighton i søndagens Premier League-åpning.

Arnautović er kanskje best kjent fra Stoke og West Ham, men tilbrakte to år i kinesiske Shanghai Port før han i fjor kom tilbake til Europa og skrev kontrakt med Bologna.

United-manager Erik ten Hag og hans assistent Steve McClaren kjenner Arnautović fra sine dager i Twente, der McClaren var manager og ten Hag assistent i årene 2008 til 2010.

– United ser på Arnautović som et pragmatisk, kortsiktig alternativ for å støtte de startende spissene og en ideell type for en garderobe som fortsatt sliter med selvtilliten etter sist sesong, skriver Manchester Evening News.

– Må stole på ten Hag

Dag Langerød, norsk United-redaktør, reagerer slik på ryktene om østerrikeren:

– Det er ikke veldig overraskende at United i en sommer der det anslås at de har 120 millioner pund å handle for og trenger mange spillere, er nødt til å finne andre type løsninger og som kanskje ikke står øverst på listene, sier Langerød.

TUNG START: Manchester United-sjef Erik ten Hag (øverst til høyre) fikk en tung start da klubben søndag tapte 1–2 for Brighton. Foran ham sitter blant annet Cristiano Ronaldo, som har uttrykt ønske om å forlate klubben.

– Erik ten Hag bygde Ajax på å hente spillere som ikke kostet så mye, og han kjenner Arnautović fra Twente-tiden. Sånn sett er det ikke direkte overraskende. Jeg har ikke sett ham i en eneste kamp i Bologna, men jeg husker ham som Østerrike-spiller, og jeg vet ikke om jeg synes han er noe pressmonster.

– Men?

– Det så riktignok skikkelig dårlig ut søndag, men jeg mener ten Hag er en riktig ansettelse og som United-supportere har vi bare en sjanse nå: Vi må stole på ten Hag og håpe at han treffer på sine avgjørelser. At han skaffer bredde i posisjoner der vi er litt tynne.

– Vil ikke latterliggjøre

– Manchester Evening News mener en eventuell overgang vil føre til «latterliggjøring»?

– Utgangspunktet er at Manchester City og Liverpool er mange lysår foran oss per nå. De har velfungerende lag og har hentet hver sin superspiss i Erling Braut Haaland og Darwin Núñez. Så vurderer vi å hente en 33-åring som ingen tenkte på. Sammenligningen ser ikke så bra ut, men husk at dette er klubber på et helt annet stadium i utviklingen. Erik ten Hag bygger en tropp som han tror har de riktige kvalitetene. Hvis han mener at Arnautović er rett mann, så kommer ikke jeg til å latterliggjøre det. Han tror det er noe som kan styrke oss, og det er han som er sjefen og som kan det, sier Dag Langerød.

Viaplay-kommentator Kasper Wikestad er usikker på om det er hold i ryktene, men fastslår følgende:

– Det er et overraskende navn som dras opp av hatten. United har nå en 37-årig spiss som ikke gjør jobben defensivt. Dette er en 33 år gammel angriper fra et lavere nivå, og som heller ikke er kjent for å gjøre den delen av jobben godt nok. Dette er veldig spesielt, sier Wikestad.

– Satt i offside

– Sier det noe om forskjellen mellom Manchester United og for eksempel Liverpool og Manchester City akkurat nå?

– Nei, problemet oppsto da angriperen som laget 24 mål totalt sist sesong og som man trodde hadde bestemt seg for en sesong til, relativt sent kom med beskjeden om at han ikke ville være der lengre. Cristiano Ronaldo.

– Derfor ble United rett og slett satt i offside. De som kunne ha vært alternativer, hadde allerede forlenget sine kontrakter eller dratt til andre klubber. Så de røde kom på etterskudd. Sånn sett er det leiren rundt Ronaldo som har satt Manchester United i en vanskelig situasjon. Det er ikke mulig å kjøpe en spiss av det kalibret og som passer inn i laget, når de kommer så sent i gang.

Wikestad legger til:

– Situasjonen oppsto ikke fordi United ikke er attraktive nok eller store nok, men fordi de kom skeivt ut av startblokkene, fordi den spissen som de så for seg skulle spille, plutselig ikke var så interessert i det.

Marko Arnautović vakte det sterke reaksjoner på måten han feiret et landslagsmål mot Nord-Makedonia i EM i fjor.

– Ikke rasist

Det ble hevdet at han kom med rasistiske utsagn, og at han med fingrene viste et tegn som de fleste av oss tolker som et «okay» – men som ifølge en New York Times-artikkel i desember 2019 også kan tolkes som «white power».

– Jeg er ikke rasist og kommer aldri til å bli rasist, sa Arnautović på en pressekonferanse noen dager senere, gjengitt av Kurier.

Arnautović ble byttet inn etter en snau times spill i Bucuresti. Han hadde noen kraftige dueller med Nord-Makedonias Ezgjan Alioski. Etter at Arnautović hadde satt inn sitt 3–1 mål, lot han sinnet løpe fritt. Ifølge Kurier ble stygge ord sagt i retning Alioski.

– Det ble utvekslet følelsesladde ord, fra begge sider. Det hører ikke hjemme, det må vi stryke. Jeg vil bare beklage alt dette, sa Arnautović selv.

