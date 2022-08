Jakob Ingebrigtsens millionbonus-sommer

Jakob Ingebrigtsens desidert største inntekter kommer fra sponsorer. Premiebonusene hans denne sommeren er heller ikke småpenger.

MEDALJEJAKTEN FORTSETTER: Jakob Ingebrigtsen (21) vant VM-gull på 5000 meter i Eugene forrige måned, etter «bare» sølv på 1500 meter. Neste uke er han tittelforsvarer på begge distansene i EM.

«Forferdelig» var i hovedsak 21-åringens korte og oppsummerende kommentar etter VM-sølvmedaljen på 1500 meter i Eugene forrige måned. Nederlaget mot briten Jake Wightman sved for Norges OL-gullvinner på distansen. Premiebonusen hans var åpenbart fattig trøst.

– Han løper ikke for pengene. Han vil vinne medaljer, sier Jakob Ingebrigtsens manager, svenske Daniel Wessfeldt.

«Sølvpengene» fra det internasjonale friidrettsforbundet World Athletics i VM beløp seg i alle fall til 350.000 kroner. Revansjegullet på 5000 meter betydde ytterligere drøyt 700.000 kroner etter daværende dollarkurs. Totalt over en million kroner.

Pluss 150.000 kroner i gullbonus og 75.000 kroner for 2. plassen på 1500 meter fra Norges friidrettsforbund. Til sammen nærmere 1,3 millioner.

I friidretts-EM i München neste uke er planen at han skal forsvare sine EM-gull på 1500- og 5000 meter fra mesterskapet i Berlin for fire år siden. I 2018 var gullbonusen fra Norges friidrettsforbund 60.000 kroner.

Ifølge forbundets generalsekretær Kjetil Hildeskor vil den være av samme størrelse nå - 50.000 til 60.000 kroner.

Med dobbeltseier vil dermed Jakob Ingebrigtsen ha håvet inn 1,5 millioner kroner i løpet av en måned. I premiebonuser alene.

Bonusene fra utstyrssponsoren Nike og andre sponsorer ligger på et helt annet og mye høyere nivå. Ifølge Daniel Wessfeldt ligger Jakob Ingebrigtsen på det området i sjiktet rett under verdens best betalte friidrettsutøver, Sveriges suverene VM-gullvinner i stav, Armand Duplantis.

Verdensrekordholderens samlede inntekter vil inneværende år ifølge Aftonbladet ligge på rundt 30 millioner kroner. Vel å merke inkludert såkalte startpenger. Det er det stevnearrangørene betaler ham for å «møte opp». Duplantis konkurrerer veldig ofte. Jakob Ingebrigtsen har denne sesongen nesten ikke deltatt i internasjonale konkurranser utover VM.

– Han er vel rett under. Jakob konkurrerer ikke like mye. Hadde han gjort det, ville han vært på samme nivå. Han ville ha ligget der oppe han også, uttalte Wessfeldt til VG under VM.

Ifølge den mangeårige agenten og manageren ble Jakob Ingebrigtsen før mesterskapet på USAs vestkyst tilbudt 50.000 til 75.000 dollar - det vil si mellom en halv million og 700.000 kroner - for å stille på 1500-startstreken og gi stevnearrangøren stjernestatus.

Han har takket nei til tilbud om å løpe i Monacos Diamond League-stevne onsdag og Lausannes Diamond League-stevne 26. august, en uke etter 1500-finalen i München-EM torsdag 18. august.

– Etter det skal han hjem til Norge, og så løpe Diamond League-finalen i Zürich. Jeg tror ikke han vil gjøre mer etter det, sier Daniel Wessfeldt.

Diamond League-finalen går over to dager, 7. og 8. september. Der er seiersbonusen for hver øvelse 300.000 kroner.