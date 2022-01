Norges landskamp mot Danmark er avlyst – danskene reagerer

Landskampen i håndball mellom Norge og Danmark torsdag er utsatt. Det bekrefter Norges håndballforbund i en pressemelding. Lørdagens generalprøve før EM kan fortsatt bli spilt.

SPILLER IKKE: Sander Sagosen og trener Christian Berge møter ikke Danmark til landskamp torsdag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av hvilke konsekvenser det vil få dersom kampen bidrar til spredning av smitte, sier kommersiell sjef Jan-Erik Aalbu i Norges Håndballforbund i en pressemelding.

– Risikoen for smitte er liten, men konsekvensene er veldig store i og med de strenge reglene for EM. Dette er er ikke en ren medisinsk vurdering, men en totalvurdering, sier den norske landslagslegen Thomas Torgalsen til VG.

– Vi var veldig lystne på å spille også torsdag, for det ville gitt oss god og viktig matching. Likevel vurderer vi konsekvensene til å være for store dersom det oppstår smittetilfeller, sier den norske landslagssjefen Christian Berge i pressemeldingen.

Den danske keeperen Jannick Green testet mandag positivt for corona.

– Vi har hatt ett smittetilfelle, og Norge er bekymret for om det kan være flere, sier sportssjef Morten Henriksen i Danmarks håndballforbund til danske TV 2.

– Det er fortsatt en viss usikkerhet om det kan komme flere tilfeller. Man har hatt konkrete eksempler på det innenfor håndballen i flere ligaer hvor det har har dukket opp nye tilfeller i løpet av tre-fire-fem dager, sier Torgalsen.

Konklusjonen som endte med at kampen ble avlyst ble tatt på et møte mellom de to forbundene onsdag kveld. I den danske leiren reagerer de på at avgjørelsen kom såpass sent.

– Jeg ergrer meg helt vilt over tidspunktet som beslutningen ble tatt på, sier Henriksen og forteller at han først fikk beskjed klokken 22:50 onsdag kveld.

Selv om torsdagens kamp er avlyst, er et fremdeles planlagt at lørdagens oppgjør vil bli spilt som oppsatt.

– Målet er fortsatt å spille den kampen. Før den tid har vi noen ekstra dager med forhåpentlig negative tester av begge lags spillere, sier Aalbu.

– Vi tenker at fem dager er er mer sikkert enn tre-fire. Det har ikke skjedd noe nytt, men vi har satt oss ned og diskutert alle sider av saken og funnet ut at dette er den beste løsningen akkurat nå, sier Torgalsen.

– Når avgjør dere om dere vil spille kampen lørdag?

– Det har vi ikke bestemt oss for, men sånn som jeg oppfatter det så vil den bli spilt hvis det ikke skjer noe hos oss eller Danmark.

Sander Sagosen var gjennom coronasykdom i oktober. Ifølge landslagslegen fra mellom fem og 10 norske EM-spillere hatt covid-19. Men Norge unngikk smitte både under VM i Egypt for ett år siden og under OL i Tokyo sist sommer.

I motsetning til kvinnelandslaget har herrelandslaget ennå ikke opplevd smitte under en landslagssamling.

Norge åpner EM mot Slovakia 13. januar og fortsetter mot Russland to dager etter og møter Litauen 17. januar. To av de fire nasjonene går videre til hovedrunden i EM. Finalen spilles i Budapest 30. januar.

Saken oppdateres.