Sykkelkometen om sekunddramaet: – Aldri hatt det tøffere

Tobias Halland Johannessen tok sin største seier i karrieren, etter en mental kamp tøffere enn han noen gang har vært med på.

HOLDT UNNA: Nå venter noen rolige dager for Tobias Halland Johannessen, før han håper å få med seg U23-EM og U23-VM før sesongen er over.

Publisert Nå nettopp

Tobias Halland Johannessen fyller 22 år mandag og sikret seg en fin bursdagsgave på forskudd da han søndag vant Tour de l’Avenir, populært kalt «ungdommens Tour de France».

Men det ble på ingen måte lett for nordmannen, som hadde sett ut som den sterkeste rytterne i fjellene tidligere i rittet. Søndag ble han satt under kraftig press og opp til målgang på Col du Petit Saint-Bernard, ble det et sekunddrama. Sammenlagtledelsen på 2 minutter og 18 sekunder før etappen skulle vise seg å bli gull verdt for Johannessen, som til slutt vant rittet med skarve syv sekunder.

– Jeg tror jeg aldri har hatt det tøffere mentalt enn jeg hadde oppover der. Jeg måtte grave så inni granskauen dypt. Det var ikke noe moro de beinene jeg hadde, sier han til VG.

GULT: Flere ryttere har byttet ut den gule ledertrøyen i Tour de l’Avenir til den gule ledertrøyen i Tour de France få år etter en seier i Tour de l’Avenir.

Arne Gunnar Ensrud er Johannessens trener og var med i den norske lagledelsen i rittet. Han forteller om en 21-åring som var så sliten at det ikke var mulig å få kontakt med ham den første stunden etter målgang.

– Verken vi visste eller han visste noen ting. Det tok ganske lang tid før vi fikk bekreftelsen på at han hadde klart det. Han turte ikke helt å stole på det da heller, før han fikk se en fra arrangøren komme ut med den gule trøyen, sier Ensrud.

– Jeg har tatt meg ut før, men den mentale kampen har jeg ikke vært i nærheten av. Jeg var sikker på at det ikke gikk og var helt kokt, så det var ikke en god følelse, men desto bedre da vi fikk vite at det hadde gått, sier Johannessen.

Andremann i sammendraget, spanske Carlos Rodriguez, rykket akkurat fra nordmannen over toppen av Col de l’Iseran på drøyt 2700 meters høyde. I utforkjøringen ned mot den siste stigningen økte forspranget raskt.

Johannessen hevder han blant annet ble forsøkt kjørt av veien av en annen spanjol, Igor Arrieta.

– I svingene hadde han null fokus på svingen, han kjørte bare meg og lenger og lenger ut mot kanten. Inne i en tunnel kom den spanske bilen opp og ba ham om å forstyrre jakten, og da kjørte han meg inn mot tunnelveggen, hevder nordmannen.

Redningen ble en tvillingbror.

– Før Anders kom opp igjen, følte jeg at alle kjørte mot meg. Da satt jeg i en rimelig lei situasjon og jeg mistet troen, sier nordmannen.

Tvillingbror Anders fikk stabilisert forspranget, før Tobias måtte ta over igjen med 17 kilometer til toppen. Da lå han rundt halvannet minutt bak Rodriguez, men sakte, men sikkert krøp luken oppover.

TVILLINGER: Totalt ble det fem norske etappeseirer i rittet. På den sjette etappen vant Anders Halland Johannessen foran tvillingbror Tobias. – Det er helt enormt. Den dagen som står igjen som den morsomste, er seieren til Anders. Det å se han ta den, det var vilt.

Ensrud forteller at de på det meste fikk en sekundering på at Rodriguez var 2:20 foran nordmannen, noe som som betød at spanjolen var på vei mot seier. Johannessen klarte imidlertid å mobilisere til en sluttspurt og knep sammenlagtseieren.

– Uten det laget her ... De syv sekundene jeg klarte å vinne med er 100 prosent takket være at jeg har fått ligget mye på hjul. Den jobben Anders gjorde på slutten var helt drøy. Jeg er ekstremt takknemlig, sier Johannessen.

Dermed står Norge med to seirer på rad i prestisjerittet, som Tobias Foss vant i 2019.

Stjerner som Tadej Pogacar, Egan Bernal og Nairo Quintana er blant vinnerne av rittet siden 2010, og rytterne som har vunnet U23-rittet, har ofte hevdet seg høyt oppe i ritt som Tour de France i løpet av få år etter seieren.

Publisert Publisert: 23. august 2021 07:45