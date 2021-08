Pacquiao tapte jevn VM-thriller – avviser ikke at karrieren er over

Bokselegenden Manny Pacquiao (42) tapte på poeng mot cubaneren Yordenis Ugas (35) i en tett og dramatisk kamp søndag morgen. Dermed beholdt Ugas WBA-tittelen i weltervekt.

Dommerne hadde 115–113, 116–112 i favør Ugas etter 12 runder. Dermed gikk Pacquiao på sitt åttende tap som proffbokser.

– Jeg vil takke fansen som har kommet hit. Jeg beklager at jeg tapte, men jeg gjorde mitt beste, sa Pacquiao som har vært profesjonell i over 25 år.

Han fikk spørsmål oppe i ringen om han nå legger opp, og dette kan ha vært siste gang han

– Jeg vet ikke ... Jeg må hvile og slappe av litt før jeg tar en avgjørelse, sa 42-åringen mens han ble hyllet av flesteparten av de 15.000 tilskuerne i arenaen.

Et annet stort spørsmål er om han nå velger å stille til presidentvalget i hjemlandet Filippinene der han har «gudestatus».

– Jeg kommer med en anninsement på det neste måned. Men jeg vil hjelpe folket, selv om det er en mye vanskeligere jobb enn boksing, sa Pacquiao til enorm jubel.

Utrolig karriere

«PacMan» var i bokseringen for 77. gang i sin utrolige karriere, som blant annet inneholder VM-titler i åtte forskjellige vektklasser.

Til tross for sine 42 år er superstjernen fortsatt meget hurtig, og det trengte han mot syv år yngre Ugas som var tydelig større da de entret ringen i Las Vegas. Ugas veide inn på 66,7 kg, og Pacquiao en halv kilo mindre. Men da de entret ringen hadde Ugas brukt det siste døgnet til å legge på seg flere kilo.

YPPET SEG OG VANT: Yordenis Ugas (t.v.) gikk respektløst til verks mot Manny Pacquiao i Las Vegas natt til søndag.

35-åringen åpnet da også best av de to, og den langt mindre rutinerte cubaneren lot seg ikke påvirke av at de aller fleste tilskuerne heiet på Pacquiao. Det ble en jevn og tett kamp, og det var helt åpent hvem dommerne hadde som vinner.

Pacquiao var den klart mest aktive, men hadde dårligere treffprosent enn Ugas. I den tiende runden tok det skikkelig fyr, og Pacquaio forsøkte å skru opp tempoet.

Det var helt åpent da den 12. og siste runden startet, og det ble en dramatisk avslutning på kampen. Ugas rystet Pacquiao med et voldsomt høyreslag, og de to bokserne avsluttet offensivt og begge strakk armene i været for å signalisere seier.

De tre dommerne var enige om at det var Ugas som fortjente seieren.

COMEBACK-SEIER: Mark Magsayo (t.h.) avgjør kampen mot Julio Ceja.

VM-kampen var hovedoppgjøret på nattens stevne i T-Mobile Arena i Las Vegas.

I en av oppvarmingskampene imponerte 26 år gamle Mark Magsayo, også han fra Filippinene, med en herlig comebackseier mot meksikanske Julio Ceja. Magsayo var i kjempetrøbbel, og måtte ta telling på slutten av runde fem.

Men i den tidende og siste runden avgjorde han kampen med en voldsom knockout, og tok sin 23. av like mange mulige seirer.

Tidligere verdensmester Victor Ortiz gjorde comeback etter tre og et halvt år borte fra ringen, men tapte på poeng mot Robert Guerrero etter ti runder. Alle de tre dommerne hadde 96–94 i favør Guerrero.