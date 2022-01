Ronaldo raste – svensk tenåring reddet United

(Brentford-Manchester United 1–3) Etter to kampers skadefravær var Cristiano Ronaldo tilbake blant United-manager Ralf Rangnicks elleve utvalgte. Deres poengpressede United ble kjempet og skutt i senk i første omgang – før svenske Anthony Elanga (19) dukket opp i den andre.

TO MÅLSCORERE: Svenske Anthony Elanga (t.h) gratulerer Mason Greenwood etter hans 2–0-mål.

Manchester United hadde ikke hatt én avslutning på Brentfords mål da tenåringen – som 12 år gammel ble tatt opp i Uniteds «talentskole» – tok ned et perfekt innlegg fra lagkamerat Fred med høyre fot, for så å vippe ballen opp til eget hode og med det støte inn kampens første mål bak Brentfords danske keeper.

– Han var nær «outstanding» og scoret det viktige første målet, sier United-manager Ralf Rangnick i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

1–0 til Manchester United i 55. spilleminutt.

Syv minutter vridde Cristiano Ronaldo – med brystkassen – en halvlang pasning fra Scott McTominay videre til sin portugisiske landsmann Bruno Fernandes, på full fart fremover i banens lengderetning. Fernandes kunne lagt inn 2–0, men overlot i stedet scoringsæren til Mason Greenwood.

Så skjedde det som skulle skape størst oppmerksomhet på Brentfords Community Stadium. Ralf Rangnick vinket Cristiano Ronaldo av banen, til fordel for stopperkaptein Harry Maguire. Ronaldo ble åpenbart og åpenlyst sur som en sitron. Fanget inn av TV-kameraet ga han uttrykk for noe sånt som «why me?»

Da gjorde Marcus Rashford 3–0, elegant og seks minutter etter at han kom inn i samme bytteveiv som Maguire – som erstatter for Greenwood. Målgivende pasning, igjen: Bruno Fernandes.

– Det var et briljant «set up» av Bruno, kommenterte Rangnick etter kampen.

Ralf Rangnick benyttet den anledningen - rett etter Rashfords scoring - til å gi Ronaldo svar på hans spørsmål. Han bøyde seg over portugiseren, grep ham i armen og hvisket ham noe i øret.

– Han er spiss og vil score mål. Det er normalt. Men det var viktig for meg å påminne om at vi har en ny kamp om tre dager. Det var en riktig avgjørelse å bytte til fem spillere bakerst. Vi ville gjerne holde nullen (have a clean sheet), forklarte Rangnick konfrontert med Ronaldos «opptreden» i et intervju vist på TV 2.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt var hardere i klypa etter Rangnicks uttalelse:

– Forkastelig. Han vil bli dårligere og dårligere i karrieren, og da blir det mer og mer patetisk å oppføre seg sånn, mener Erik Thorstvedt.

Og spisset budskapet:

– Nå er det på tide å innse at «jeg er en del av et lag» og da må man oppføre seg deretter også.

IKKE SÆRLIG FORNØYD: Cristiano Ronaldo lurer på hva i all verden United-manager Ralf Rangnick tenkte på da han byttet ham ut i andre omgang.

Brentford var vertskap for Manchester United på sitt Community Stadium for første gang siden 1947. De bød gjestene på en forrykende velkomst. Allerede etter 14 minutter måtte Manchester Uniteds spanske burvokter David de Gea bokstavelig talt bite i gresset, som følge av en voldsom kanonade fra en liten rekke av Brentford mange danske spillere.

I det 12. minutt spilte Christian Nørgaard landsmann Mathias Jensen fri. Han dundret ballen mot nettmaskene, men i De Geas feberredende venstre fot før den kom så langt.

– Han står altså så sabla bra. En glitrende omgang av De Gea, konkluderte tidligere landslags- og Tottenham-keeper Erik Thorstvedt i TV 2s ekspertstudio etter 45 minutter.

Umiddelbart etter Jensens «nesten», fikk Mads Bech Sørensen en lignede målsjanse. Den vendte Uniteds Alex Telles ryggen mot, og med den stoppet han ballen fra å ende mellom stolpene rett bak ham og De Gea.

I mellomtiden hadde Victor Lindelöf på nær samme måte reddet United-manager Ralf Rangnick fra et potensielt sørgelig syn. Sant nok, Manchester United hadde ballen ganske mye og muligheter til å score kampens første mål. Men egentlig ikke én reell scoringssjanse i første omgang.

TO MÅLGIVENDE: Bruno Fernandes jubler (høyest) etter lysluggede Marcus Rashfords 3–0-mål, som Fernandes også la siste og avgjørende pasning til.

Det var Brentford som eide fighten, i kraft av overlegen aggressivitet og duellstyrke. Som da alltid målsugne Ivan Toney i 32. spilleminutt frispilte Mathias Jensen, som igjen – fra kort hold – avsluttet ved å «plassere» ballen i David De Geas spagatstrake venstre fot (igjen).

Tre minutter senere kunne Toney absolutt ha sørget for 1–0.

Og da er det verd å nevne at Manchester United lå på 7. plass i tabellen før kampstart, med «hele verdens» krav om avansement for å sikre en topp fire plassering – og lukrativ billett til Champions League. Nykommer Brentford? 14. plass, med høylytt fanskrav om å løpe sokkene av seg.

– Well done, Brentford. United, dere har mer å gå på, på flere områder, uttalte TV 2-ekspert Erik Thorstvedt som opptakt til andre omgang.

Cristiano Ronaldo, til da meget blek, startet den ved å heade ballen i tverrliggerens overkant bak Jonas Jössl. Den sjansen satte som kjent fart på United: Elanga, Greenwood, Rashford – fra 0–0 til 3–0 i løpet av 23 minutter.

– Det er gøy å se disse målene igjen, for dette var fint, mente Thorstvedt etter at det var over.

Ivan Toney skapte et bitte lite håp i hengende snøre da han etter et Brentford-typisk innkast, pasning fra Nørgaard – samt Brentford-typisk klabb og babb – reduserte til 1–3 fem minutter før slutt. Men det var egentlig slutt, selv med fire minutter tillegg.

