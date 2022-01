Satser nye fire millioner på kvinnefotballen

Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner tar nye grep for å løfte norsk kvinnefotball.

FÅR HJELP: Seriemester Sandviken – nå Brann – får bedre kår nå som Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner øker sin satsing på kvinnefotballen. Til venstre elitedirektør Lise Klaveness, til høyre daglig leder Hege Jørgensen.

Nå setter Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner av fire millioner kroner, hvor den største potten går til Brann og Rosenborg. De to lagene som skal spille Champions League-kvalifisering, får selskap av LSK Kvinner når man i tillegg lager en topp 3-turnering i Marbella hvor de norske lagene skal matche seg mot de beste svenske.

– Vi legger ikke skikkelig til rette for at våre døtre skal kunne drømme stort nok hvis vi ikke samtidig legger til rette for at landslagene kan prestere og at klubben kan henge med i Champions League for kvinner. Vi er enig med ligaforeningene og klubbene selv om vi skal satse langsiktig for å nå målet om å bli en topp 6-liga på kvinnesiden innen 2028, men på kort sikt må vi skreddersy et tilbud til de som skal ut og kvalifisere seg til Champions League, sier elitedirektør i NFF, Lise Klaveness.

Trenger klubbene

For å nå topp 6 i Europa innen 2028 er det ikke nok at både Brann og Rosenborg kvalifiserer seg til gruppespillet i Champions League. De, og andre Champions League-lag de neste fire–fem årene, må også – i gjennomsnitt – vinne fire kamper i gruppespillet for at Norge skal kunne nå mål om å bli en topp 6-liga.

– Å ta slike enorme steg internasjonalt er ikke noe vi sentralt kan vedta oss frem til. Her må klubbene ta tak og lede an. Vi satser ekstra på de to Champions League-lagene fordi det er så viktig for norsk fotball at de presterer og bidrar til at hele ligaen klatrer på rankingen. Vi håper dette kan være en startkapital som gir effekt og synergier til skikkelig lokal satsing på Champions League og mer ressursbruk utover disse pengene her og nå, sier Klaveness.

Med den nye satsingen får også LSK Kvinner betalt sitt opphold under turneringen i februar. Resten av pengene går til «mesterliga-støtte» for Brann og Rosenborg, og det blir ikke småpenger.

Motstandere for de tre norske lagene i Spania blir Häcken, Kristianstads DFF, Eskilstuna United samt Hammarby. Kampene i Marbella spilles fra 7. februar.

– Et steg i riktig retning

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er glad for NFFs initiativ.

– Dette er et steg i riktig retning og en litt revolusjonerende strategi. Alle klubbene i Toppserien er enige i at en ambisjon om å henge med i konkurransen innebærer at vi må styrke klubbene som skal ut i turneringen. På sikt vil det også gjøre Toppserien til en mer attraktiv liga for spillere rundt omkring i Europa. Så representerer det også en mulighet til å få en bit av den internasjonale økonomien. Vi må forsøke å «ta et jafs» nå. Dette kan ikke vente, sier Jørgensen og slår fast at dette er en «kraftfull motivasjon».

Hun er naturlig nok også opptatt av at man får til et videre løft i den hjemlige ligaen.

Ifølge elitedirektør Lise Klaveness er Norge et av få land hvor en ligaforening og et forbund jobber sammen med hverandres mål som i dette tilfellet.