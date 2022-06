Wales sikret VM-plassen – drømmen over for Ukraina

(Wales – Ukraina 1–0) VM-drømmen ble knust for Ukraina da Andrij Jarmolenko (32) headet ballen i eget nett, mens Wales sikret seg VM-spill for første gang på 64 år.

VM-sluttspillet i november og desember blir uten Ukraina, som har opplevd moralsk støtte fra en hel fotballverden som følge av den fryktelige krigen nasjonen er rammet av.

De ukrainske spillerne kjempet voldsomt ute på banen, men kunne ikke annet enn å gråte sine bitre tårer etter kveldens tap. Onsdag vant de borte mot Skottland, men mot waliserne var det altså bråstopp i en kamp som ikke manglet store sjanser - og sterke følelser.

Da det hele var over var til og med dommer Antonio Lahoz med på å trøste knuste ukrainske spillere. Hele laget ble stående igjen ute på gresset og takket de fremmøtte ukrainske supporterne.

DOMMERTRØST: Den spanske dommer Antonio Miguel Mateu Lahoz trøstet Ukraina-profilen Oleksandr Zinchenko etter at VM-håpet var ute.

Bale: – Fotballhistorie

Wales-keeper Wayne Hennessey gjorde en meget god kamp med sine ni redninger - mange av dem av meget høy klasse. Wales hadde til sammenligning én avslutning innenfor stengene i tillegg til selvmålet.

– Dette resultatet er det største i walisisk fotballhistorie - vi skal til et VM! Det betyr alt, og er slikt som skaper drømmer. Vi har jobbet mot dette siden første gang jeg var med. Ord kan ikke beskrive hvordan jeg føler det nå, sier kaptein Bale til Sky Sports.

Han er klubbløs etter at kontrakten med Real Madrid nylig gikk ut, og nå blir det spennende å se hvordan han skal komme seg i form til Qatar-sluttspillet.

KNUST: Andrij Jarmolenko gråter like etter at kampen i Cardiff er over.

Det som skulle bli den eneste scoringen i den avgjørende playoff-kampen kom etter en drøy halvtime på et fullsatt Cardiff City Stadium.

Laget store ledestjerne, Gareth Bale, svingte inn et frispark fra venstre og Jarmolenko stupheadet ballen i eget nett. West Ham-spilleren ble matchvinner mot Skottland, men denne scoringen kom dessverre for ham i feil ende.

33.000 tilskuere i Cardiff kunne juble som gale, og Ukraina maktet ikke å slå tilbake, selv om det var veldig nære i sluttminuttene.

AVGJØRELSEN: Her har Andrij Jarmolenko nettopp headet ballen i eget nett.

Store sjanser

Først kunne Wales ha økt til 2–0. Innbytter Brennan Johnson banket ballen i stolpen i det 75. minutt og noen få sekunder senere misbrukte Bale en gigantsjanse da han avsluttet med venstrefoten fra åtte meter, men Georgiy Bushchan var kjapt nede og reddet.

Det var fullstendig kok i begge ender. Etter et herlig angrep kunne Jarmolenko fyre fra kloss hold, men Ben Davies blokkerte.

I det 84. minutt vartet Hennessey opp med en glimrende redning på headingen fra innbytter Artem Dovbyk.

På overtid blåste Jarmolenko et skudd over fra kanten av 16-meteren, og det var det siste forsøket til tapre ukrainere som hadde håpet at en VM-plass kunne bidra til en opptur for det krigsherjede landet.

Jarmolenko og lagkameratene takket de ukrainske tilskuerne og 32-åringen sto gråtende foran sine landsmenn og kvinner.

Wales er klare for sitt første VM-sluttspill siden 1958, og skal spille i gruppe med England, Iran og USA i Qatar-VM i slutten av november.

PS! Det er to VM-plasser igjen. 7. juni skal Australia og Forente arabiske emirater spille om retten til å møte Peru i en avgjørende kamp i et interkontinentalt omspill 13. juni. Dagen etter møtes Costa Rica og New Zealand til kamp om den siste VM-billetten.