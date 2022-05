Glimt reddet poeng mot Tromsø på overtid: – Forferdelig dårlig dømming

(Bodø/Glimt – Tromsø 1–1) Innbytterne Victor Boniface (21) og Joel Mugisha Mvuka (19) ordnet utligningen tre minutter på overtid da Bodø/Glimt reddet ett poeng mot Tromsø.

– Det føles som et tap sånn som det blir. Vi gir Bodø/Glimt kamp til døra her, sier TIL-kaptein Ruben Yttergård Jensen til Nordlys.

16. mai-oppgjøret foran nærmere 8000 tilskuere vil nok huskes aller best for de to «målene» som ble annullert feilaktig for offside.

– Det er en fantastisk kamp og ramme her, og det er slike kamper man ønsker å dømme. Likevel har vi gjort to feil som vi virkelig ikke skulle ha gjort, og det er kjipt, sier dommer Kristoffer Hagenes til Avisa Nordland.

LEDERMÅLET: Tromsø-spillerne feirer scoringen til Niklas Vesterlund.

Det så lenge ut til at danske Niklas Vesterlund skulle bli matchvinner for gjestene, men tre minutter på overtid klarte Glimt å grafse til seg ett poeng. Boniface serverte en meget frekk pasning etter å ha fintet skudd. Mvuka avsluttet sikkert fra skrått hold og sørget for 1–1 og poengdeling.

– Det er en deilig følelse. Vi skulle hatt tre poeng, men ett er bra det også, sier Mvuka til Discovery. 19-åringen scoret sitt første mål for Bodø/Glimt etter overgangen fra Åsane i fjor.

I forkant av utligningen mener Tromsø-spillerne at de skulle hatt frispark da Glimt-stopper Brede Moe satte inn en knallhard takling på Ebiye Moses.

Fem strake

Glimt sto med seirer i de fem siste møtene med rivalen fra Tromsø, men bortelaget klarte nesten å gjenta det de gjorde på Aspmyra for nøyaktig fire år siden da de vant 1–0 og Runar Espejord avgjorde for Tromsø.

Etter vinterens noe kontroversielle overgang til Glimt måtte spissen nøye seg med ett poeng i dag.

– Fra vår side er det utrolig mye rusk. Vi sliter med å treffe på pasninger, mye unødvendige balltap og vi spiller TIL gode, sier Espejord til Discovery.

– Det er en herlig fight som lever hele veien inn. Det er to lag som vil mye. En fin kveld, men vi skulle gjerne hatt med oss litt mer. Jeg synes de første 25 minuttene er veldig bra, men så blir vi litt baktunge, oppsummerer Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery.

AMPERT: Dommer Kristoffer Hagenes deler ut gult kort til Tromsøs Jostein Gundersen.

Scoring og ny annullering

Tromsø tok ledelsen da de rullet opp et fint angrep på venstrekanten. Moses slo perfekt inn foran målet der danske Niklas Vesterlund snek seg foran Brice Wembangomo og bredsidet ballen i nettet fra fem meter.

22-åringen jublet vilt sammen med lagkamerater og TIL-supportere på et fullsatt Aspmyra.

– Det er tungt akkurat nå. Vi kriger veldig mye og viser at vi vil hode Glimt unna. De siste 30 minuttene har vi knapt ballen og da blir det vanskelig, sier Vesterlund til Discovery.

Få minutter senere trodde hjemmelaget at de hadde utlignet etter en corner.

Hugo Vetlesen headet i nettet fra kloss hold etter en stuss fra Gaute Vetti, men assistentdommeren markerte for offside og dommer Kristoffer Hagenes annullerte.

TV-bildene viste at det var en gal avgjørelse.

– Det var viktig at vi kom tilbake og fikk 1–1. Ellers er det synd, for vi får en annullering. Den der skjønner alle at ikke er offside. Det er forferdelig dårlig dømming, dessverre, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen mens han får se reprisen av det som burde vært Vetlesens utligning.

DOMMERKRITIKK: Kjetil Knutsen forsto lite av de to målene som ikke ble godkjent.

Men det var ikke bare Vetlesen som ble fratatt et mål, for den store «snakkisen» i pausen var «scoringen» Tromsø ble snytt for etter 15 minutter. Et løst skudd fra Sakarias Opsahl ble flikket videre av Moses til Eric Kitolano som banket ballen i nettet fra ni meter.

Men dommeren annullerte for offside etter at assistenten hadde vinket – samme mann som sørget for Glimt-annulleringen. TV-bildene viste at Alfons Sampsted, og muligens også Brede Moe, var innenfor.

Glimt-press

Glimt presset voldsomt den siste halvtimen, men slet med å komme til sjanser. Nærmest var Amahl Pellegrino som jaktet en ball inne i feltet, men ble taklet i siste liten av Tromsø-stopper Casper Øyvann som hadde en meget god kamp mot klubben han aldri fikk sjansen i på A-lagsnivå.

Presset ga resultater til slutt, og Glimt fikk med seg ett poeng. Dermed røk heller ikke den gode statistikken på Aspmyra.

Bodø Glimt ikke tapt hjemme siden 7. juli i fjor da det ble 2–3 mot Legia Warszawa. Siste hjemmetap i serien var 0–2 mot Molde 24. juni i fjor, og før det må vi tilbake til 1–2 hjemme mot Brann 19. mai for tre år siden. Siden da har Glimt spilt 44 hjemmekamper i serien og tapt bare én gang.

Bodø/Glimt står nå med to tap og to uavgjorte på sine fire siste kamper.

– Vi får ikke vår samhandling til å sitte, det er for unøyaktig og upresist. Det er for mange spillere som er utrygge i rollene sine, og det er en fin utfordring vi står ovenfor nå, sier trener Knutsen.

PS! Glimt spiller cupkamp borte mot Rana om tre dager før de reiser til Haugesund og spiller ny seriekamp 22. mai. Tromsøs neste kamp er borte mot Ishavsbyen i cupen, før serieleder Viking kommer på besøk søndag.

