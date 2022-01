Frustrert Fossesholm dropper Tour de Ski-avslutningen: – Nå er det bare fælt

VAL DI FIEMME (VG) Helene Marie Fossesholm (20) har ikke peiling på hvorfor ingenting fungerer noen få uker før OL starter. Hun dropper siste etappe av Tour de Ski.

Publisert Publisert I dag 14:54

Hun trives ikke på ski for tiden.

– Nå finner jeg ikke glede av å gå på ski og slite meg ut. Det er ikke noe gøy. Jeg har ikke samme gleden før start. Jeg gleder meg ikke til å ha det vondt. Det har gått trått en periode nå. Det er ikke så fett, sier Fossesholm til VG med solbriller på pannen og munnbind.

Hun ble nummer 33. plass på 10-kilometeren i Italia, nesten to og et halvt minutt bak Natalja Neprjajeva. Heidi Weng ble beste norske på en andreplass.

Etter at fem av seks etapper er hun på 30. plass i Tour de Ski, over seks minutter bak Neprjajeva. Mandag ettermiddag ble det klart at Fossesholm dropper siste etappe av Tour de Ski, noe hun hintet om rett etter rennet.

– Jeg må hjem å finne tilbake til formen. Tror ikke den er langt unna, men jeg må finne roen og gleden i å slite meg ut. Det har vært en av mine styrker, at jeg liker å ha det vondt, sier Fossesholm.

– Har du noe forklaring på hvorfor det er slik nå?

– Jeg har ikke peiling. Ingen svar.

– Hvordan skal du finne svar og gnisten tilbake før OL, som starter om en måned?

– Trene og kose meg på ski. Jeg må finne formen. Det er gøyere å gå på ski når du bare kan måke på uten at det er fælt, men godt på en måte. Nå er det bare fælt, svarer 20-åringen.

LITEN GLEDE: Helene Marie Fossesholm har det ikke så gøy på ski om dagen.

Fossesholms trening gikk ikke som planlagt i høst. Blant i forbindelse med høydeopphold. Hun vet ikke om det kan være forklaringen på nedturen.

– Nå orker jeg ikke tenke på det. Nå har jeg mer enn nok med å bare håndtere meg selv, sier Fossesholm.

20-åringen hadde en svært god sesong i fjor, og gikk blant annet Norge inn til VM-gull på stafett som ankerkvinne. Denne vinteren har vært tøffere.

– Jeg er nede i en dal jeg gjerne skulle kommet meg opp av. Det er ikke så lenge siden jeg gikk et bra løp på Lillehammer. Jeg tror ikke det er mye som skal til. Men jeg trenger hjelp til å finne lys i tunnelen nå, sier Fossesholm og legger til:

– Det hadde vært fint om noen kunne komme med en lykt.

Fakta Sammendraget: Tour de Ski sammenlagt (5 av 6 etapper): 1) Neprjajeva 1.23,25, 2) Andersson 1.12 min. bak, 3) Niskanen 1.19, 4) Pärmäkoski 1.21, 5) H. Weng 1.40, 6) Jessie Diggins, USA 1.42, 7) Sorina 1.42, 8) Stadlober 1.59, 9) Hennig 2.10, 10) Anamarija Lampic, Slovenia 2.15. Øvrige norske: 11) T.U. Weng 2.16, 14) Kalvå 3.22, 17) Haga 4.29, 24) Theodorsen 5.36, 30) Fossesholm 6.11, 34) Svendsen 6.39. Les mer

Landslagstrener Ole Morten Iversen virker ikke å være bekymret på sin yngste utøveres vegne.

– I klassisk har hun vært helt utenfor i hele år og hun er heller ikke i toppform. Men vi vet potensialet hennes når hun får kommet seg hjem og roet seg litt ned, og gjort gode forberedelser i høyden før OL. Jeg er rimelig trygg på at hun vil være tilbake på sitt beste til det, sier Iversen og understreker:

– VI har masse tid. Vi må bare gjøre det rette.