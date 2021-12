Slapp med skrekken - Cavani reddet United

(Newcastle-Manchester United 1–1) Edinson Cavani (34) steppet inn fra innbytterbenken foran andre omgang og reddet ett poeng for Manchester United med sin utligning 19 minutter før slutt.

– Vi møter Burnley om tre dager, og Wolverhampton tre-fire dager etter det. Det er to hjemmekamper, og da må vi spille bedre enn vi gjorde nå. Mer fysisk, med bedre presisjon, sier Manchester Uniteds manager Ralf Rangnick i et intervju vist på TV 2 etter kampen i Newcastle.

Han sier også at «nei», han likte ikke det hans utvalgte viste. Ikke i det hele tatt.

– Vi kontrollerte ikke kampen, bortsett fra i noen tilfeller. Vi fikk ett poeng. Det var bra. Men vi må bli bedre, «over all», tilføyer Ole Gunnar Solskjærs etterfølger.

Tre minutter før slutt var Jacob Murphy ytterst nær ved å gjøre 2–1 - og bli sannsynlig matchvinner - for Newcastle, da han trakk seg fri på vei inn i Uniteds 16-meterboks fra venstre.

Og skjøt ballen i venstre stolpe bak United-keeper David De Gea, som reddet «returen» ved å strekke seg opp mot sitt høyre kryss og vippe skuddet fra Miguel Almiron over tverrliggeren.

– Vinner igjen ball når (Raphaël) Varane roter seg bort, uttalte TV 2-ekspert Petter Myhre fra rettighetshavers studio etter første omgang.

UTLIGNING: Edinson Cavani feirer scoring og Uniteds utligning til 1–1 i 71. spilleminutt på St James’ i Newcastle mandag kveld.

Det var hans kommentar til reprisen av hjemmelagets 1–0 ved Allan Saint-Maximin. Scoringen kom allerede etter syv minutter, som følge av at Manchester Uniteds franske Varane (28) ikke hang med i svingene - og Newcastles franske Saint-Maximin (24) med ypperlig fotarbeid virkelig fikk det til å svinge blant hjemmelagets høylytte fans på St James’.

To minutter etter pausen kunne - burde! - Saint-Maximin styrt inn 2–0 bak United-keeper David De Gea (som reaksjonsreddet mesterlig). At han ikke gjorde det, framsto der og da nærmest som et mysterium. Ved ettersyn kunne han delvis tilgis. Sean Longstaffs innlegg fra høyre var hardt, ballen «traff» Saint-Maximins hæl. Uansett - hva i alle dager, liksom?

– Det er skuffelse i garderoben nå, men nå vet vi at vi kan levere prestasjoner som dette og det gir oss et selvtillitsløft, sier Newcastle-spiller Sean Longstaff etter kampen.

Han er klar på at fortsatt tabellbunnplasserte fortjente alle poengene.

Og hva i alle dager drev Manchester United med? Det redningsmann Ralf Rangnicks utvalgte menn holdt på med i første omgang må kunne beskrives som «under en hver kritikk», mot Newcastle - med én Premier League-seier foran Uniteds «må vinne»-kamp.

– Newcastle veldig fremoverrettet. Mange feilpasninger fra Manchester United. Viljen til å angripe når Manchester gikk seg bort var påfallende fra Newcastles side, var TV 2-Myhres sammendrag etter 45 minutter (pluss fem minutter tillegg).

Det passet godt også for andre halvdel av kampen. I tillegg spredte frustrasjonen seg raskt i Uniteds lag, fra Ronaldo (gult kort for hodeløs takling) til kaptein Maguire (gult kort for alt for sent ute-takling).

I 71. minutt spilte imidlertid portugiseren Bruno Fernandes landsmann Diogo Dalot fri på høyre kant. Dalot sparket ballen inn mot Edinson Cavani, som også slo til på kontant vis - to ganger.

Den første avslutningen nådde ikke helt frem til nettmaskene bak Newcastles slovakiske keeper Martin Dubravka, men det gjorde nummer to - returen - fra andre omgangs innbytter Cavani.

– Jeg tror det er mye Rangnick vil mislike («hate») når det gjelder kveldens forestilling. Han må virkelig ha mislikt den forestillingen, sier tidligere Uniteds-spiller Gary Neville umiddelbart etter kampen ifølge Sky Sports.

