Drømmemål fra Salah i tett toppkamp: Uavgjort på Anfield

(Liverpool – Manchester City 2–2) Liverpool tok ledelsen to ganger, men Manchester City slo tilbake og sørget for ett poeng til hver av lagene.

SCORET IGJEN: Mohamed Salah sendte Liverpool opp til 2–1.

For mindre enn 10 minutter siden

Etter en målløs første omgang, hvor Manchester City var det beste laget, ble den andre omgangen et aldri så lite fyrverkeri.

Og det var Liverpool som kom best i gang. Sadio Mané sendte Liverpool i ledelsen like før timen var spilt. Phil Foden utlignet ti minutter senere, før kampens høydepunkt kom et kvarter før slutt.

Mohamed Salah danset seg fri inne i feltet og hamret Liverpool tilbake i ledelsen med et drømmemål.

– Det er verdensklasse ganger to. Han gjør alt på egen hånd, sier TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Jeg er tom for superlativer. Det går ikke an å gjøre det bedre, sier han videre.

Det ble imidlertid ikke kampens siste mål, for ti minutter før slutt utlignet Kevin De Bruyne og sørget for at det ble ett poeng til hver av lagene.

Dermed er det Chelsea som topper Premier League etter syv serierunder, ett poeng foran Liverpool og to poeng foran Manchester City.

UTLIGNET: Kevin De Bruyne scoret kampens siste mål.

Manchester City vant i vinter for første gang på Anfield siden 2003 da de til slutt knuste hjemmelaget og vant 4–1. Da var Phil Foden kampens store spiller, i en kamp hvor Liverpool-keeper Alisson Becker langt på vei forærte Manchester City-seieren med to store keepertabber.

Alisson og Foden var igjen sentrale i den første omgangen i søndagens kamp, hvor Manchester City etter hvert var klart best.

Foden kom seg gang etter gang fri fra oppasser James Milner, men 21-åringen fikk ikke overlistet Alisson og fikk heller ikke gehør fra dommerne da han ropte på straffe etter en duell med Milner.

GULT KORT: Manchester City-manager Pep Guardiola lot seg irritere over at James Milner ikke sitt andre gule kort i den andre omgangen, og endte selv opp med å få gult kort etter Liverpools andre scoring.

Dermed var det målløst til pause, og i den andre omgangen var Liverpool langt bedre med. Diogo Jota kom seg til den første sjansen, men det var samspillet mellom Mohamed Salah og Sadio Mané som skulle føre til kampens første mål.

Salah fintet seg lekkert fri ute på høyrekanten og pasningen gjennom til Mané var perfekt vektet. Alene med Ederson var Mané iskald og sendte Liverpool i ledelsen etter 58 minutter.

Det gode Liverpool-spillet fortsatte i minuttene etterpå, men da det virket som at Liverpool hadde kontroll, slo Manchester City til. Gabriel Jesus fant Foden inne i feltet, som fra skrått hold banket ballen inn nede ved stolperoten.

Salah sendte Liverpool tilbake i ledelsen med et perlemål, men igjen slo City raskt tilbake. Skuddet til Kevin De Bruyne gikk via midtstopper Joël Matip og bak en utspilt Alisson.

Liverpool fikk sjansen til å avgjøre fire minutter før slutt da Fabinho fikk ballen foran åpent mål, men Rodri fikk i siste sekund kastet seg inn og reddet med det ett poeng for Manchester City.

Publisert Publisert: 3. oktober 2021 19:23