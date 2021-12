Sundby spår landslags-exit for Klæbo innen 2025

Martin Johnsrud Sundby (37) går hardt ut mot skiforbundets håndtering av konflikter og spår at Johannes Høsflot Klæbo vil trekke seg fra landslaget en gang før VM i Trondheim 2025.

– Det er mange aspekter i denne saken. Et par ting som slår meg er Skiforbundets manglende evne over tid til å løse disse konfliktene. De dukker opp hele tiden, sier tidligere landslagsløper Martin Johnsrud Sundby i VGTV-programmet «Utenfor Skisporet».

Sundby sier han forstår Klæbos syn i Viaplay-protesten og at han problematiserer det nye samarbeidet.

– På den andre siden må man huske på at dette landslaget er bygd opp av 24 utøvere. 2-3-4 lever fryktelig godt av det. Resten av dem lever på lite penger i året. For dem er denne avtalen mye penger. Så hvis Klæbo risikerer avtalen som går utover 23 andre utøvere, er det en dårlig vurdering, mener Sundby.

SPÅR LANDSLAGS-EXIT: Martin Johnsrud Sundby spår at Johannes Høsflot Klæbo vil trekke seg fra landslaget en gang før VM i Trondheim 2025.

Kommentarene kommer i kjølvannet av den pågående konflikten mellom Klæbo og skiforbundet, hvor trønderen ikke ønsker å gå med landslagets sponsor Viaplays logo på drakten, ettersom de også er rettighetsinnehaver. Han mener det vil skape problemer rundt troverdigheten til både dekningen til Viaplay og Skiforbundet.

VG har forsøkt å få svar fra både langrennssjef Espen Bjervig og leder av langrennskomiteen i Norges skiforbund, Torbjørn Skogstad, på Sundby sine kommentarer. Bjervig ønsket ikke å kommentere saken, og VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Skogstad.

Sundby tok OL-gull sammen med Klæbo på lagsprinten i 2018.

– Hvorfor man ikke har klart å løse dette fra Skiforbundets side fra start, det begriper jeg ikke. Jeg synes det skjer så ofte. Det er mange ting som forundrer meg litt.

– Det har vært flere konflikter mellom Klæbo og Skiforbundet. Hvordan tolker du stemningen?

– Fra mitt ståsted tolker jeg stemningen som ganske dårlig. Jeg dras nok mot at det vi er inne på nå med konflikthåndtering og måten å løse ulike uenigheter på, skaper dårlig kommunikasjonsgrunnlag.

– Jeg kjenner ikke alle diskusjoner, men for å si det sånn, jeg blir fryktelig overrasket om det ikke blir en skilsmisse før 2025. Men det kan motbevises.

Klæbo har de siste årene vært den sterkeste herreløperen, men har også vært i diskusjon med Skiforbundet flere ganger. I høst var han misfornøyd med forbundets standpunkt til Kina-OL, mens han sommeren 2019 drøyde med å signere utøveravtalen.

Landslagsløper Harald Østberg Amundsen sier han kjenner lite til Viaplay-avtalen og at det derfor er vanskelig å kommentere saken.

– Det har ikke vært mye dialog om dette foreløpig. Avtalen er relativ ny. Jeg kjenner ikke til de ulike delene av avtalen, så jeg vet ikke hva det går på. Men jeg synes som Martin at¨det er synd at det hver gang det er en konflikt, skal det skje i media og ikke tas på bakrommet.

Også Adressa-kommentator Birger Løfaldli har vurdert sjansene som store for at Klæbo går utenfor landslag ved OL-suksess denne vinteren. VG spurte far og manager Haakon Klæbo om det er noen tanker om at sønnen skal satse på egen hånd.

– Johannes har ingen andre planer for vinteren enn å gå fort på ski - ikke minst i OL, svarte Haakon Klæbo.

Petter Northug gikk i sin tid ut av landslaget til fordel for en avtale med Coop, og bygde sitt eget lag.