Har aldri gått for verdenscup-publikum: – Blir litt rart

Han har gått 38 verdenscuprenn, men ingen med tilskuere. Nå får skiskytter Sturla Holm Lægreid (24) endelig oppleve tusenvis av mennesker på tribunene.

NÅ STARTER ALVORET: Sturla Holm Lægreid innledet sesongen på Sjusjøen med en 20. plass på sprinten og en 5. plass på fellesstarten, hvor han var én av to som hadde 20 treff.

Da reserven debuterte i verdenscupen i tsjekkiske Nove Mesto i mars 2020, sørget corona-pandemien for at ingen tilskuere slapp inn.

Etter 13.-plassen på sprinten – hvor 24-åringen skjøt 10 treff – har han gått 37 verdenscuprenn for tomme tribuner.

Unntaket var under VM i Pokljuka i februar i år hvor 50 personer fra helsevesenet fikk komme inn og se Holm Lægreid ta to individuelle gull (normalen og fellesstart) og to gull på stafett og miksstafett i hans mesterskapsdebut.

Når verdenscupen innledes i svenske Östersund lørdag 27. november er publikum tilbake. Da blir det tusenvis av tilskuere på tribunene og ute i løypene.

– Det blir litt rart. Jeg vet jo ikke hva forskjellen er, men jeg gleder meg. Idretten trives best med publikum og den atmosfæren de skaper, sier Sturla Holm Lægreid til VG.

Til Sverige skal også moren og faren. Ingrid Kristin Holm og Tor Lægreid har ikke sett sønnen konkurrere internasjonalt siden han deltok under EM i hviterussiske Minsk i februar i fjor – rett før landene begynte å stenge ned på grunn av corona-pandemien.

– Vi har jo ambisjoner om å få være litt mer til stede denne sesongen og vi drar til Sverige etter åpningshelgen. Mannen min er vokst opp i Östersund, så vi kombinerer turen med å besøke venner, sier Ingrid Kristin Holm.

Foreldrene har sett sønnen imponere i sin første sesong på landslaget med syv verdenscupseirer, to 2.-plasser og én 3. plass – og alt har de sett foran TV-skjermen.

– Det har vært litt uvirkelig alt han har fått til. Det er nesten så en må klype seg i armen, sier Ingrid Kristin Holm.

– Nå er vi spente på hvordan han har taklet det å trene hardere, om han lykkes med grepene han tar med børsa og på de andre områdene hvor han søker å forbedre seg. Vi er bare glad han får drive på med det han liker best. Sturla har allerede oppnådd så mye at man ikke kan forvente at han skal lykkes med alt. Resultatene får bli som de blir.

Selv om fjorårssesongen ble spesiell på grunn av alle corona-begrensningene har ikke Sturla Holm Lægreid noe å klage på.

– I fjor fikk vi gjennomført en hel sesong uten publikum på en forsvarlig måte. Det viktigste er at verden kommer seg gjennom pandemien på en god måte, og da skal ikke vi gråte over at vi ikke får publikum på løpene. Så gleder jeg meg til den dagen hvor vi kan senke skuldrene litt igjen, tenke på idretten og nyte den. At vi skal slippe presset og stresset med sykdom rundt oss hele tiden, sier 24-åringen.

PS! Hans forrige verdenscupseier kom nettopp i Östersund på jaktstarten i mars.

Fakta Slik er programmet for den første verdenscuphelgen i Östersund

27. november:

Kl. 11.45: normalen, kvinner, kl. 15.00: normalen, menn

28. november:

Kl. 11.00: sprint, kvinner, kl. 13.45: sprint, menn. Les mer