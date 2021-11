Regelen som kan redde Klæbo i sponsorkonflikten

Johannes Høsflot Klæbo (25) protesterer på Skiforbundets sponsoravtale med Viaplay fordi han er kritisk til uavhengigheten. Foreløpig har han ikke hørt noe fra Skiforbundet om mulige konsekvenser.

KLAR MELDING: Johannes Høsflot Klæbo nekter å bruke logoen til Viaplay, Skiforbundets sponsor og rettighetshaver i langrenn, på skidressen din.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Adresseavisen avslørte at Klæbo nektet å bruke Skiforbundets nye sponsor Viaplay på drakten sist helg. VG kunne tirsdag fortelle at Klæbo heller ikke vil gjøre det fremover.

Viaplay har rettighetene til langrenn samtidig som de har en kommersiell avtale med Skiforbundet. Skistjernen mener dette skaper problemer for troverdigheten og uavhengigheten.

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt mener Skiforbundets eneste valg nå er å true eller sanksjonere Klæbo ut fra hvilken hjemmel de har.

Far og manager Haakon Klæbo sier til VG at de ikke har blitt orientert av Skiforbundet om eventuelle konsekvenser for nekten.

– Har han blitt truet med å ikke få gå renn for eksempel?

– Det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på, svarer far Klæbo.

FAMILIEBEDRIFT: Morfar og trener Kåre Høsflot, skiløper Johannes Høsflot Klæbo og Haakon Klæbo, som er far og manager.

I Norges Idrettsforbunds regelverk er det en paragraf som handler om utøverens rett til å droppe bidrag i markedsføring, paragraf 14–5 (3):

«En utøver kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i markedsføring dersom slik medvirkning vil stride mot utøverens etiske eller moralske overbevisning».

Fakta Johannes Høsflot Klæbo Alder: 24 år (født 22. oktober 1996)

Klubb: Byåsen

VM: 6 gull, 1 bronse

OL: 3 gull

Verdenscupen: 40 enkeltseirer. To sammenlagttriumfer (2017/18 og 2018/19) Les mer

Advokat Pål Kleven har tidligere representert både Klæbo og Skiforbundet. Han er ikke involvert i den pågående uenigheten, men mener det er paragraf 14–5 (3) som må diskuteres.

– Bestemmelsen innebærer at en utøver kan nekte å delta i en reklame dersom utøveren har en prinsipiell innvending mot denne, og har også en side til norsk retts alminnelige regler om personvern. Bestemmelsen legger opp til at utøvere skal kunne stå opp for sine personlige overbevisninger, det være seg religion, livssyn, politikk, kultur eller ulike verdisyn, forklarer Kleven til VG.

Han mener spørsmålet nå er todelt.

– Rettslig sett blir det nå et spørsmål om Viaplay i det hele tatt har et krav mot Norges Skiforbund, og dernest om Norges Skiforbund har rettslig grunnlag til å sanksjonere, sier Kleven.

Bolsjunov er en av Klæbos argeste konkurrenter:

Advokaten kommer ikke på mange tilfeller hvor utøvere har brukt paragrafen.

– Men et eksempel som kan nevnes er at for en del år siden nektet to landslagsspillere i fotball å delta i en markedskampanje for lettøl fordi de var avholdsmenn, sier Kleven.

VG har stilt Viaplay spørsmål om hvordan de forholder seg til saken foreløpig, og om de vil rette krav mot Skiforbundet eller Klæbo.

– Dette er først og fremst en sak mellom Skiforbundet og Klæbo. Vi ønsker ikke å kommentere saken utover det nå, sier Børge S. Nielsen, kommersiell sjef i Viaplay.

Nielsen sa seg mandag uenig i Klæbos begrunnelse på sponsornekten.

SER DU FORSKJELLEN? Johannes Høsflot Klæbo (til venstre) har sin personlige sponsor Uno-X på låret, mens Erik Valnes i midten har Viaplay. Til høyre sprintvinneren i Ruka, Aleksandr Terentjev.

Norges Skiforbund har valgt å ikke kommentere saken foreløpig.

– Vedrørende Klæbos uttalelser om Skiforbundet, så er dette en sak som behandles internt. Vi er i dialog med involverte parter. Derfor ønsker vi ikke å uttale oss om dette nå, sa langrennssjef Espen Bjervig i en pressemelding tirsdag.

Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli mener at forholdet mellom Skiforbundet og Klæbo er kjølig, og han er svært spent på fortsettelsen i saken.

– Det er et stort spørsmål nå hvordan dette ender. Jeg tror ikke han vil gå med logoen til helgen. Og hvis Skiforbundet godtar det, vil det føre til nye, store problemer, i og med at det vil skape presedens, svarer Løfaldli.

Klæbo har de siste årene vært den sterkeste herreløperen, men har også vært i diskusjon med Skiforbundet flere ganger. I høst var han misfornøyd med forbundets standpunkt til Kina-OL, mens han sommeren 2019 drøyde med å signere utøveravtalen.