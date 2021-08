Nummerkrøll for Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo har bygget en hel merkevare rundt initialene og draktnummeret sitt, men i Manchester United får han trolig ikke bære 7-tallet i «CR7».

IKKE SLIK: Cristiano Ronaldo har spilt med nummer 7 i en årrekke. Nå er nummeret opptatt.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det har sin bakgrunn i Premier Leagues regler for kjennetegn på spillere.

Manchester United-spiss Edinson Cavani er tildelt nummer 7 i 2021/22-sesongen. Det kan ikke endres etter at den er sparket i gang, selv om uruguayaneren ikke har spilt ett eneste minutt av klubbens to første kamper i ligaen.

«Mens spilleren er i klubben, skal spilleren beholde draktnummeret sitt gjennom sesongen det ble tildelt», står det i regelbokens avsnitt M4.

Cavani må med andre ord forlate klubben om Ronaldo skal få bære det ikoniske 7-tallet som han brukte i sist periode i Manchester United, i størsteparten av karrieren i Real Madrid, i Juventus og for det portugisiske landslaget.

Regelbrudd medfører en straff på rundt 30 000 kroner for førstegangsforseelse, deretter dobler den seg til 60 000 kroner. Ved tre brudd på retningslinjene dobler den seg igjen, mens et fjerde medfører ytterligere straff eller sanksjoner.

De gitte reglene gjelder vel å merke kun for Premier League. Han kan spille med draktnummer 7 i Champions League.

Manchester United gikk inn i sommerens overgangsvindu uten portugiseren i planene sine, fordi de ikke trodde Juventus var villige til å selge ham, men så fort de skal ha blitt gjort oppmerksomme på muligheten, så skal de ha kastet seg rundt.

Fredag ettermiddag bekreftet Manchester United at klubben hadde kommet til enighet med Juventus. Klubben betaler 15 millioner euro, pluss 8 millioner euro i bonuser, ifølge VGs opplysninger.

Cristiano Ronaldos forhold til Ole Gunnar Solskjær og klubben var avgjørende for at valget falt på en retur til Old Trafford. VG får opplyst at nordmannen skal ha vært i kontakt med superstjernen i forbindelse med overgangen.

PS! Disse draktene er for øyeblikket tilgjengelig, ifølge lokalavisen Manchester Evening News: 12, 15, 24, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 og oppover.

Publisert Publisert: 27. august 2021 23:49