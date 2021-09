Smerud hylles for taktisk genistrek: – Usedvanlig lite tid

DRAMMEN (VG) For U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud var åpningskampen i EM-kvaliken en utfordring av de sjeldne. Nå ser han en lysende fremtid for Norges håpefulle.

MESTERPLAN: Leif Gunnar Smeruds kampplan ga Norge U21 full klaff i åpningskampen av EM-kvalifiseringen. Her gratuleres han av Erik Botheim og Johan Hove.

– Leif treffer på kampplanen i dag. Alle vi tre på topp scorer, så han skal få den av meg, roser Erik Botheim overfor VG.

Spissen var raskt bort til Leif Gunnar Smerud etter kampslutt, og feiret intenst med å røske tak i genseren til treneren. For Smerud var kampen mot Østerrike en utblåsning og en lettelse.

– Jeg tror jeg sjelden har forberedt en kamp så grundig som denne, forteller han til VG etter 3–1-seieren på Marienlyst, som markerte starten på EM 2023-kvalifiseringen for Norge.

– Det er kanon. For nå har vi fått ting inn i et spor som guttene tror på, fortsetter Smerud.

Det var Norge U21s første kamp siden oktober i fjor, da pandemien har kansellert flere oppgjør for laget. De unge østerrikerne har hatt en helt annen oppladning, og spilt seks og vunnet fem kamper i samme tidsrom.

– Fortrinnet vårt har vært at de ikke vet hva vi kommer med, men vi har hatt usedvanlig lite tid til en så vanskelig kamp, sier Smerud, som bare fikk en knapp treningsuke med sitt nye lag.

Fredagens kamp markerte startskuddet for en ny generasjon U21-spillere. Nå er spillere født i 2000 lagets eldste. Samtidig har eldre spillere røket ut. Dermed måtte Smerud komponere et nytt lag før den viktige kampen.

– Vi har måttet speide på egne spillere, vi har jo ikke fått sett de live eller besøkt folk ute. I tillegg skal vi speide på et lag som har spilt kamper og som det finnes info på. Det er de to tingene som skal settes sammen, uten at man helt vet styrkeforholdet, forklarer Smerud om den hektiske analyseperioden frem mot kampstart.

U21-treneren startet med «300 kilo på topp», og fikk betalt gjennom scoringer fra tungvekterne Jørgen Strand Larsen, Noah Holm og Erik Botheim. Det sikret seieren, og Smerud ser et enormt potensial i sitt nye mannskap.

– Se på denne gjengen, da! Se på de fremme. Se på Erik, se på Jørgen, se på Noah. De får juling, de gir mye juling, men bare fortsetter. De dundrer inn mål og går i krigen. Det gjør at de bak kan bruke sine styrker. Jeg ser et lag som ikke knekker når de får ett mål imot, det er et lag med mye selvtillit. Vi må jobbe oss ut av det i dag, og gjør det strålende, oppsummerer Smerud.

– Vi er tre utrolig gode målscorere, men også kreative spillere. Når det flyter, som i annenomgangen, og vi fikk satt fart, er det utrolig gøy å spille med så gode spillere, smiler Holm.

Neste utfordring for U21 kommer allerede kommende tirsdag. Da venter Estland borte. Der kan det komme nye taktiske varianter fra Smerud og co.

– Jeg tror ikke det finnes en gulloppskrift i fotballen, man kan ikke spille på samme måte hele tiden. Men jeg tror heller ikke at vi skal tilpasse oss altfor mye. Dette var et spesielt oppgjør, der vår fordel var at ingen hadde sett dette laget spille, sier Smerud.

Han varsler gruppefavoritt Kroatia hard kamp i oktober. Finland og Aserbajdsjan spiller også i Norges gruppe. Kampene ser du på VG+ Sport.

