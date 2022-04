Svarer på russiske utsagn: – Det er så mye dumt

LYGNA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) og Emil Iversen (30) har ikke hatt kontakt med russerne etter krigen i Ukraina startet. Iversen mener store endringer må til før Russland kan bli med i ski-sirkuset igjen.

KLAR TALE: Emil Iversen vil ikke se russere i skiløypa.

– Avgjørelsen som ble tatt (om å stenge Russland og Hviterussland ute av idretten) var helt riktig. Hele situasjonen er helt forferdelig, sier Klæbo til VG.

Russland gikk til krig mot Ukraina i slutten av februar. Klæbo og flere markante stemmer i Ski-Norge var klokkeklare på at russerne ikke var ønsker til start i Drammen og Holmenkollen.

Siden vedtok Det internasjonale skiforbundet (FIS) at russere og hviterussere ikke skulle gå de siste løpene i verdenscupen. Nasjonene er utestengt fra nærmest all idrett.

COMEBACK: Johannes Høsflot Klæbo gikk sitt første skirenn etter coronasykdom. Her ved siden av Mathias Aas Rolid.

I etterkant har russerne kommet med stadig påstander mot det norske skimiljøet for «å ha presset Russland ut». Nylig hevdet Russlands skipresident Jelena Välbe at Norges skipresident Erik Røste tvang presset gjennom russisk utestengelse. Røste mener Välbe forsøker å skyve oppmerksomhet bort fra invasjonen.

– Det er så mye dumt som ikke har noe med realiteten å gjøre. For oss ødelegger det produktet at russerne ikke er med i verdenscup, men det kommer så voldsomt i andre rekke. Så lenge Russland blir drevet på måten det gjør, håper jeg ikke vi ser dem tilbake i skiløypa. Ikke før det har skjedd endringer der, sier Emil Iversen til VG og fortsetter:

– Jeg kan love at det ikke handler om at vi ikke vil bli slått. Alle vil konkurrere mot de beste, men det er veldig logisk at det kommer i andre rekke når det er krig. Det kommer verre og verre bilder for hver dag.

– Det er veldig enkelt å forholde seg til krig, det er helt, helt uakseptabelt. Jeg stiller meg bak alle idrettsorganisasjoner og land som har vært klare i sine signal. Jeg håper ikke vi ser dem på idrettsarenaen før det har skjedd store endringer.

– Har du hatt noe dialog med noen av de russiske utøverne den siste tiden?

– Jeg kjenner noen av dem, men vi snakker lite med dem og jeg har ikke pratet med dem den siste tiden. Jeg har snakket mye om Aleksandr Bolsjunov, og dere vet at jeg ikke er bestekompisen hans.

Iversen har sagt at han opplever Bolsjunov som en vegg og at han kommuniserer med vold.

VAKT OPPSIKT: Idrettsprofilene Dina Averina, Jevgenji Rylov og Aleksandr Bolsjunov på scenen før Vladimir Putin talte til rundt 100.000 russere på sportsstadion Luzhniki i mars.

Heller ikke Klæbo har pratet med noen av de russiske skiløperne nylig. Mange av dem prater ikke engelsk og har ikke pleid å stoppe opp for utenlandsk presse i intervjusonen.

– Jeg har ikke brukt å ha så mye kontakt med dem i utgangspunktet og har ikke hatt det nå heller, sier Klæbo.

Flere av de russiske langrennsløpere er en del av Vladimir Putins hær Nasjonalgarden. Bolsjunov ble kaptein under OL i Beijing.

– Hva tenkte du da du så Bolsjunov på scenen under propagandashowet til Vladimir Putin i Moskva?

– Hva skal man si? Jeg synes ikke noe om det. Det er en spesiell situasjon. Det er ikke noe jeg prøver å bruke mye tid på, men avgjørelsen som ble tatt var riktig. Så får vi se hvor vi ender opp, svarer Klæbo.

– Mange lurer på hva som vil skje med de russiske skiløperne i fremtiden. Er det noe dere utøvere også tenker på?

– Ja, man tenker jo, men samtidig har jeg ikke rukket for å være helt ærlig. Og sånn ting er nå, er situasjonen i Ukraina mye verre og viktigere uansett enn hvem vi skal konkurrere mot på ski neste vinter. Så er det sikkert et spørsmål som vil dukke opp etter hvert, men foreløpig har jeg ikke tenkt mer på det utover at jeg synes situasjonen i Ukraina er forferdelig.

PS! Harald Astrup Arnesen og Kasper Stadaas vant lagsprinten i NM foran Johannes Høsflot Klæbo og Martin Buvarp. Håkon Skaanes og Even Northug tok bronse.