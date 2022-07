Manchester United-treneren med klar tale: – Vi har ikke mye tid

Med to uker igjen til Premier League-start slår Erik ten Hag fast at Manchester United ikke kan vente på Cristiano Ronaldo – og at de heller ikke kan eksperimentere for mye.

SER FREMOVER: Erik ten Hag har fått oppgaven med å lose Manchester United til sportslig suksess. Her fra kampen mot Crystal Palace i Melbourne tirsdag.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det sier han på pressekonferansen dagen før Manchester United avslutter Australia-turneen med treningskamp mot Aston Villa.

– Vi har ikke mye tid, vi er nødt til å være klare til 7. august, sier ten Hag.

I treningskampen mot Crystal Palace sist gjorde nederlenderen kun ett bytte i pausen, da Donny van de Beek erstattet Scott McTominay. De øvrige fra den antatte førsteelleveren spilte over en time i 3–1-seieren.

– Jeg kan ikke gi alle de unge spillerne den sjansen de kanskje fortjener, fordi vi er nødt til å sette sammen et lag. Jeg er nødt til å prioritere, men i fremtiden kommer de til å spille en viktig rolle når det gjelder å bygge klubben, sier Manchester United-treneren.

Kun 15 spillere har fått sjansen fra start i de tre treningskampene mot Liverpool, Melbourne Victory og Crystal Palace.

På topp har Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Anthony Martial startet samtlige kamper, med unntak av det ene oppgjøret hvor Anthony Elanga var inne for Rashford.

– De fungerer veldig godt sammen. Når man ser slikt så er man heldig som manager. Vi har trusler, vi har våpen. Vi må forbedre oss hver dag og utvikle det, sier ten Hag om den foretrukne frontkvartetten.

Fakta Manchester Uniteds startellevere i sommer Mot Liverpool 12. juli: 4–2–3–1: David de Gea – Diogo Dalot, Raphaël Varane, Victor Lindelöf, Luke Shaw – Scott McTominay, Fred – Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford – Anthony Martial Mot Melbourne Victory 15. juli: 4–2–3–1: Tom Heaton – Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Luke Shaw – Scott McTominay, Fred – Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Anthony Elanga – Anthony Martial Mot Crystal Palace 19. juli: 4–2–3–1: David de Gea – Diogo Dalot, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Tyrell Malacia – Scott McTominay, Fred – Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford – Anthony Martial Les mer

Først når laget kommer tilbake til Manchester får Erik ten Hag muligheten til å integrere nysigneringene Lisandro Martínez og Christian Eriksen i laget.

Samtidig er Cristiano Ronaldo fremdeles ikke en del av lagets sesongoppkjøringen, noe Ten Hag innrømmer at ikke er ideelt.

– Selvsagt, men bekymringsfullt er kanskje ikke riktig ord. Jeg fokuserer på spillerne som er her. De gjør det bra og er i god form, så jeg foretrekker å utvikle det. Jeg kan ikke vente på ham, sier nederlenderen.

SPØRSMÅLSTEGN: Ingen ser ut til å vite ha fremtiden bringer for Cristiano Ronaldo.

Fremtiden til portugiseren virker fremdeles å være i det blå. Manchester Uniteds manager sier at situasjonen er lik som den var i forrige uke.

Tidligere har Manchester United-manageren sagt at Cristiano Ronaldo ikke er til salgs og at han er en del av klubbens planer. Da laget reiste til Thailand, var ikke portugiseren med. Ten Hag oppga at det var på grunn av «personlige årsaker».

Før lørdagens kamp sier ten Hag at klubben er avhengig av å forsterkninger om de skal lykkes.

– Vi trenger flere alternativer offensivt. Jeg mener det er alfa og omega hvis man skal lykkes, for sesongen er veldig lang. Vi har fortsatt tid til å fylle på, sier han.