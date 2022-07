Iuel øyner nye rekorder etter exit i semien: – Bare et spørsmål om tid

EUGENE (VG) Det ble ingen VM-finale for Amalie Iuel på 400 meter hekk, men etter to gode løp håper 28-åringen på nye rekorder i tiden som kommer.

fullskjerm neste FINALEDRØMMEN BRAST: Amalie Iuel tok seg ikke videre fra semifinalen på 400 meter hekk. 1 av 8 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Den norske hekkeløperen gikk inn i semifinalen med en flunkende ny bestenotering satt natt til onsdag. Hun fulgte opp med nok en solid tid i torsdagens semifinale, men var sjanseløs i jakten på en plass i finalen.

– Jeg er fornøyd med at jeg fikk satt sammen to relativt gode løp på såpass kort tid. Jeg er fornøyd med at jeg løper stabilt på 54-tallet, for det har jeg gjort noen ganger denne sesongen her. Jeg ligger relativt nærme persen min. Når du løper såpass stabilt, er det bare et spørsmål om tid før du tar et jafs av den tiden, sier Iuel til VG.

Tiden 54,81, som holdt til å bli nummer seks i semifinaleheatet, er Iuels tredje beste i karrieren. Den personlige bestenoteringen hennes, som hun satte natt til onsdag, er på 54,70, en forbedring på to hundredeler.

– Hun klarer å løpe to av sine beste løp i ett og samme VM, konkluderte NRK-ekspert Christina Vukicevic.

Ettersom de andre heatene hadde svært gode tider, måtte Iuel perse med 98 hundredeler for å gå videre på tid. Dermed var det mer sannsynlig å gå videre ved å bli blant de to beste. Det klarte hun altså ikke.

Til slutt var hun 1,09 sekunder unna å gå videre på tid.

– Hvor mye er det sekundet?

– Ett sekund er mye, men hvis du tar litt og litt på hver hekk, er det mulig også. Det er det som er så frustrerende med hekk. Det er så mye å hente, men samtidig så mange steder å rote bort tid også, i og med at du skal over ti hindringer. Ett sekund er mye og lite på en gang, men akkurat i dag føles det ut som mye, sier Iuel.

Historien gjentar seg med andre ord for Iuel. I VM i 2019 satte hun også ny pers i det innledende heatet, før hun deretter fikk en svakere tid i semifinalen og ikke maktet å gå til finalen.

28-åringen forteller at hun for første gang i løpet av karrieren følte at hun kom til å klare å løpe 15 steg til den niende hekken. Å prøve på nettopp det i semifinale i VM, kan imidlertid ha vært en feilvurdering, erkjenner hun.

– Jeg tenkte at jeg måtte «gutse» for å prøve å sette enda en pers. Jeg prøvde, men det holdt ikke, så da måtte jeg ta et juksesteg inn på den niende hekken. Da mistet jeg ganske mye fart, det ble litt tripping og stoppet litt opp. Da er det vanskelig å re-akselerere og komme opp i fart igjen, forklarer Iuel.

28-åringen står også oppført til å løpe 4x400 meter for det norske laget sammen med Elisabeth Slettum, Linn Oppegaard og Astri Ayo Lakeri Ertzgaard. Det er forsøket natt til søndag norsk tid, med finale natt til mandag.

– Det blir først og fremst kjempegøy. Det er mange jenter som gleder seg til det, sier Iuel.

Om en snau måned, den 15. august, starter EM i friidrett i München. Seks europeere var bedre enn Iuel under nattens heat. Med andre ord er konkurransen tøff i EM også.

– Det forteller at det kommer til å bli en kamp i EM om finaleplassene. Man kan ikke tenke at man lett skal ta seg til en finale, for det er absolutt ikke sikkert i det hele tatt. Det må kjempes for. Jeg tror man må gå ganske «all in» i semifinalen for å komme seg dit, sier Iuel.