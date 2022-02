IOC om «forsvunnet» tennisspiller: Ikke vår oppgave å vurdere om hun prater fritt

ZHANGJIAKOU (VG) Den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai (36) avviste at hun har blitt seksuelt misbrukt av en kinesisk topp-politiker da hun dukket opp under Beijing-OL i helgen.

TENNISSTJERNE: Peng Shuai møtte IOC-president Thomas Bach i Kina. Her i aksjon på tennisbanen.

Der var hun sammen med president Thomas Bach (68)i IOC (Den internasjonale olympiske komité). De to overvar blant annet curlingkampen mellom Norge og Kina.

Samtidig har Shuai gitt et intervju med den franske avisen L’Equipe. Der ble hun fulgt av en representant for Den kinesiske olympiske komiteen.

– Jeg sa aldri at noen forgrep seg seksuelt på meg. Innlegget har blitt misforstått i resten av verden, sier Shuai i intervjuet.

Det står i sterk kontrast til hva hun skrev på sosiale medier i november. Da anklaget hun en høytstående politiker, Zhang Gaoli, for seksuelle overgrep. Innlegget ble fjernet etter 30 minutter.

Deretter var Shuai borte fra offentligheten i flere uker. Saken har skapt stor oppmerksomhet over hele verden.

– Jeg forsvant aldri, alle kunne se meg, hevder hun nå – på kinesisk jord.

HVOR ER HUN? Mange har engasjert seg i tennisspillerens sak.

Ordknapt fra IOC

IOC holder daglige pressekonferanser for internasjonal presse her i Kina. Søndag var Peng Shuai tema i to spørsmål.

Mandag, etter at IOC sendte ut en pressemelding og fortalte at Shuai hadde møtt Thomas Bach, kom det fire spørsmål til.

Alle seks spørsmålene ble stilt av utenlandske medier. Kinesiske medier stiller heller spørsmål om gjennomføringen av lekene og åpningsseremonien.

– Tror ikke IOC at Shuai har opplevd seksuelle overgrep og tror dere at hun nå snakker fritt? Hva gjør at dere drar den konklusjonen? undret en journalist

IOCs talsperson, Mark Adams, svarte:

– Det er ikke opp til oss å vurdere det. Vi er en sportsorganisasjon, og vår jobb er å holde kontakten med henne og utføre stille diplomati. Vi har møtt henne personlig og invitert henne til Lausanne for å se på det olympiske museet. Det har hun takket ja til.

IOC er svært ordknappe om møtene med Shuai, og sier at det blir opp til henne å gå i detaljer dersom hun ønsker det.

Den kinesiske OL-arrangøren fikk spørsmål om de var klar over møtet mellom IOC-presidenten og Shuai i helgen.

– For å være ærlig så fokuserer vi bare på gjennomføringen av lekene. Vi har ingenting å gjøre med dette, sa Zhao Weidon, talsmann for arrangøren.

– De visste ikke noe. Den kinesiske olympiske komiteen viste om det, og hjalp til med organiseringen.

Dette skrev hun

Kinesiske idrettsledere fulgte altså Shuai i møte med journalistene fra L’Equipe.

Der nektet 36-åringen for innholdet i det hun skrev for få måneder siden:

– I ettermiddag var jeg veldig redd. Jeg forventet ikke at det skulle bli som dette.

– Jeg gikk ikke med på å ha sex med deg og gråt og gråt på ettermiddagen.

Som doublespiller har Peng Shuai vunnet både Wimbledon og French Open. Hun har også toppet verdensrankingen i double, og var på et tidspunkt rangert som nummer 14 i verden i single.