Giroud snudde mot Inter – holdt Milan inne i gullkampen med dobbel

(Inter – AC Milan 1–2) Med Zlatan Ibrahimovic ute med skade, var det svenskens reserve, Olivier Giroud, som stjal showet.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Etter at Inter både tok ledelsen i og dominerte den første omgangen, var det i den andre omgangen duket for franskmannen med nummer ni på ryggen.

For det er flere enn bare Zlatan som kan score for Milan, og det flere ganger i løpet av en kamp. Fire minutter tok det for Giroud å egenhendig snu null poeng til tre. I en annenomgang med høy temperatur og rødt kort.

I det 75. minutt stjal franskmannen ballen på Inters banehalvdel, sendte den til en medspiller, før han fikk den i retur på bakerste stolpe.

Der skled den storvokste 35-åringen ballen i mål på et vis som kunne minne om en annen storvokst spiss i Milan sin tropp.

Heller ikke mål nummer sto tilbake for de spektakulære øyeblikkene hans svenske lagkamerat kan varte opp med.

Med en hælflikk til seg selv krenket han Inters Stefan de Vrij før han skrudde ballen i nettet og fikk selskap av manager Stefano Pioli på jubelløpet.

Med lørdagens seier og tre poeng rykket Milan opp til en annenplass på tabellen, ett poeng bak rivalen og lørdagens motstander.

JUBEL: Med Zlatan Ibrahimovic ute, ble det Olivier Girouds aften i byderbyet mellom Inter og Milan.

Og det sto ikke på innsatsen for å holde unna på tampen av kampen. I de siste sekundene av de fem tillaget minuttene regelrett klinte Milans Theo Hernández ned Denzel Dumfries. Liten tvil ble levnet om at Milan-spilleren hadde ett mål for øye, å stoppe et potensielt angrep. Liten tvil levnet heller ikke dommeren, som sendte Hernández av banen med rødt kort.

Men det startet altså med den rake motsetningen. Etter å ha stanget og stanget mot rivalen, var det Inter som fant veien til nettmaskene førs, drøye fem minutter før fulltid i den første omgangen.

På corner fra Hakan Çalhanoglu, fikk 32 år gamle Ivan Perisic en gavepakke av Milan-forsvaret, da han fikk stå umarkert bak i boksen.

Ballen landet hos kroaten som bredsidet den i nettet og sendte hjemmelaget i ledelsen. Målet var hans 50. i den mørkeblå og svarte drakten.

Milan på sin side slet med å produsere de største sjansene i løpet av de første 45. minuttene. Sandro Tonali fyrte av fra distanse, men Samir Handanovic i Inter-buret ryddet opp. Dermed ble Olivier Girouds grimaser etter Perisic sitt mål stående som bildet på Milan etter den første omgangen.

De grimasene ble så snudd til et stort smil, etter at franskmannen sikret seieren for gjestene.