Tidligere Molde-direktør blir ny sportssjef i Norsk Toppfotball: – Motiverer meg sterkt

Øystein Neerland (57) er ansatt som ny sportssjef i Norsk Toppfotball (NTF).

NY JOBB: Øystein Neerland er Norsk Toppfotballs nye sportssjef. Her fra tiden som Molde-direktør.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Den tidligere Molde-direktøren tiltrer i sin nye jobb i NTF – klubbenes interesseorganisasjon – i løpet av desember, og tar over for Pål Arne Johansen som har hatt jobben på midlertidig basis.

– Jeg ser på det som en sentral og viktig rolle i toppfotballen. Det er noe som motiverer meg sterkt til å tre inn i. Det er spennende å jobbe med fotball, siden det er en kompleks virksomhet med mange aspekt rundt seg. Det tror jeg blir veldig spennende, sier Neerland til VG om jobben som sportssjef i Norsk Toppfotball.

Neerland har gjennom flere tiår bygget seg opp god erfaring i fotballen gjennom blant annet å være spiller, styremedlem og administrerende direktør i Molde FK. Han ga seg etter 2019-sesongen, og avsluttet Molde-perioden med seriegull. Han har også vært styremedlem i NTF tidligere.

– Den erfaringen tror jeg er bra å ta med seg. Jeg kjenner godt til toppfotballen, med klubbene og lederne. Å ha med det i sekken tror jeg blir bra, sier Neerland.

Siden 2019 har han hatt sivil jobb i firmaet Serit IT partner Møre AS.

– Hva blir det viktigste for deg i denne jobben?

– Vi tenker at å utvikle norsk fotball og klatre litt på rankinglisten i tiden fremover er en opplagt hovedmålsetting, sier 57-åringen.

– Øystein har solid kompetanse og erfaring som vil bidra til å løfte den sportslige utviklingen i norsk fotball. Vi er svært fornøyde med han at kommer tilbake til fotballen i denne viktige stillingen, sier Leif Øverland, administrerende direktør i NTF, i en pressemelding.

I sin tid som fotballspiller spilte han syv sesonger – fra 1987 til 1993 – for Molde på høyeste nivå i Norge. Han har også sittet 18 år i styre i Molde FK, og hatt rollene som nestleder, sportslig leder, samt fire år som administrerende direktør i romsdalsklubben.

– Ser du på det som problematisk at du har den bakgrunnen fra Molde FK når du skal inn i denne jobben som sportssjef i NTF?

– Nei. I den grad det er snakk om at jeg skal favoriserer Molde, så skal ikke det være noe problem. Dette handler om å forbedre norsk fotball som sum, sier Neerland.

Les også Positive til sluttspill i Eliteserien: – Kan være kult konsept

NTF driver med en utredning om fremtidens ligakultur, og NRK kunne i starten av november avsløre at et mulig sluttspill i Eliteserien og 1. divisjon var en av mulighetene på herresiden.

De utredningene kommer Neerland til å jobbe en del med som sportssjef, men akkurat nå ville han ikke si så mye rundt det.

– Jeg tenker at det er en bit av et mye større bilde enn å begynne å tenke noe særlig rundt det. Det handler mye om en helhet, og det er mye bra som har skjedd i norsk fotball den siste tiden, sier han og trekker blant annet frem Bodø/Glimts prestasjoner i Europa og at det er mange gode unge norske spillere utenfor Norges grenser.

– Samtidig er det en del som ikke er så bra, og vi kan bli bedre på veldig mye. Det er det som er tankesettet her.

Publisert Publisert: 3. desember 2021 12:00 Oppdatert: 3. desember 2021 12:37