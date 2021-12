Måtte oppgi vekt på VM-spillerne – håndballforbundet reagerer kraftig

CASTELLÓN (VG) Det internasjonale håndballforbundet krevde at spillernes vekt måtte oppgis før VM. Vekten har også blitt vist på TV-skjermen før kampene. Nå har IHF snudd etter oppfordring fra Norges Håndballforbund.

VEKTEN MÅ OPPGIS: De norske spillerne jubler på benken under åpningskampen mot Kasaksthan i VM.

I påmeldingsrutinene før mesterskapet har Det internasjonale håndballforbundet (IHF) fått en ny portal hvor spillernes vekt må meldes inn. Om vekten ikke legges inn, blir ikke påmeldingen godkjent.

Norges håndballforbund har i flere år bevisst valgt å ikke melde inn vekten. I år har de ikke hatt noe valg.

– Vi har i stor grad utelatt slikt tidligere, men nå måtte det meldes inn i et dataprogram for å fullføre påmeldingen. Det vi gjorde da var bare å føre opp tre forskjellige vekter på alle spillerne bare for å fylle inn et tall, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til VG.

Håndballforbundet har altså oppgitt falsk vekt på sine spillere - alle spillerne står enten oppført med 70, 65 eller 60 kg helt tilfeldig.

Men forbundet reagerte da de så at vekten ble vist i TV-grafikken før de første VM-kampene. Lio opplyser til VG at de derfor sendte et brev til IHF hvor de ba om at dette ikke skulle vises. Tirsdag fikk de svar med beskjed om at dette kommer til å endres fremover.

Vekten står også oppført i det offisielle VM-programmet.

– Det er nok fokus på vekt i verden, og vi trenger ikke bruke det i denne sammenhengen hvor det overhodet ikke har noen form for interesse eller betydning, sier Lio.

– Vi ønsker ikke det fokuset, det betyr ingenting og det er helt uvesentlig, avslutter håndballpresidenten.

Tirsdag kveld møter Norge Romania til siste gruppespillskamp i VM. De to første VM-kampene endte med norske storseire mot Kasakhstan og Iran. Kampen sendes på TV 3 og spilles 20.30.