Aukland om Klæbo: – En slagen mann

LILLEHAMMER (VG) NRK-ekspert Fredrik Aukland kaller sponsorstriden mellom Johannes Høsflot Klæbo (25) og skiforbundet en maktkamp. Petter Northug tror Klæbo forlater landslaget etter denne sesongen.

FERDIG: Johannes Høsflot Klæbo forlater pressekonferansen torsdag ettermiddag, bak ham gjør lagkamerat Eirik Valnes seg klar for sitt pressetreff. Til høyre sitter langrennssjef Espen Bjervig og følger med.

Johannes Høsflot Klæbo møtte pressen på utøverhotellet i Lillehammer torsdag ettermiddag. Han satt krokbøyd, nyklippet, med munnbind og med god avstand til pressen. 25-åringen ville ikke svare på spørsmål om konflikten med skiforbundet.

– Mitt inntrykk på pressekonferansen er at han fremsto som en slagen mann. At han ikke var fornøyd. En mann knapp av ord, sier Fredrik Aukland til VG.

Aukland mener Klæbo ikke virker fornøyd, selv om det står i pressemeldingen at de er blitt enige om å være uenige.

– At trivselen er lav, foran en verdenscup på hjemmebane i Norge, i en sesong hvor det er få og viktige renn, er veldig merkelig. Det vitner om at han ikke er tilfreds med situasjonen, sier NRK-ekspert Aukland til VG.

Petter Northug skrev på Twitter etter pressekonferansen: «Etter OL-sesongen går Johannes ut av landslaget og satser privat mot VM i Planica.» Senere kalte han det en «skandale» at Northug måtte stille på pressekonferansen:

Northug gikk i sin tid ut av landslaget etter ski-VM i 2013. VG har vært i kontakt med Northug om han vil utdype dette. Han svarer at det kan komme mer hos egen arbeidsgiver, TV 2.

Helomvending

Klæbo nektet gå med skiforbundets nye sponsor, Viaplay, på skidressen, meldte Adresseavisen tidligere denne uken. Men torsdag morgen kom pressemeldingen fra forbundet: Klæbo har gjort helomvending og stiller til start denne helgen med sponsormerket.

NRK-ekspert: Fredrik Aukland.

Også Aukland tror Klæbo kan være på vei ut av landslaget.

– Sett utenfra kan man lett tolke at dette er en liten maktkamp og et lite forvarsel om at Johannes kan være på vei ut av et lag. Han har en markedsverdi som er svært høy, han har ressurser rundt seg som gjør at han kan satse utenfor landslaget, og sånn sett true landslagsmodellen stort, sier Aukland.

Slik beskrev Klæbo eget humør dagen før det første av tre verdenscuprenn i Lillehammer:

Rundt 30 journalister var på plass for å møte de norske langrennsløperne i Lillehammer. Syv kameraer sto linet opp. Klæbo var førstemann på podiet.

Tror han måtte bøye seg

Tomas Pettersson har fulgt langrennssporten tett i 20 år for svenske Expressen. Han sier dette om seansen med Klæbo:

– Ti bisarre minutter. Det var veldig tydelig at Johannes satt der og ikke våget, eller ikke fikk lov, å si hva han ville. Som svenske så var dette veldig merkelig å oppleve, sier Pettersson til VG.

Langrennssjef Espen Bjervig var veldig tydelig på at de er blitt enige om å være uenige, og at saken er ferdigdebattert.

– Jeg føler at vi har hatt god dialog om saken begge veier hele veien (...). Det er alltid godt å lande uenigheter (...). Det er ingen som vinner noe. Her er det blitt enighet om noe. Her er vi, og da er vi vel begge vinnere, sier Bjervig på pressekonferansen.

Pettersson tror ikke på at skiforbundet og Klæbo er blitt enige i denne saken.

– Nei. De har fått Johannes til å bøye seg, det var veldig tydelig på hvordan han oppførte seg, at han er blitt tvunget til å gjøre som han gjorde, mener Pettersson.

– Tror du han forlater landslaget?

– Ja, absolutt. Etter å ha sett det som skjedde her i dag, så ser jeg ikke en eneste mulighet for at Klæbo fortsetter på landslaget etter denne sesongen, svarer Pettersson.

– Ikke løst

Petter Northug fikk en avtale hvor han sto utenfor landslaget fra 1. mai til sesongstart på Beitostølen midt i november.

– Det var en egen løsning Petter hadde. Det er mulig det kommer sånne løsninger igjen også, sier Bjervig.

– Det er noe Klæbo og teamet må forhandle frem?

– Enhver utøver som har annen løsning enn å være på landslaget må vi ta en dialog med, svarer Bjervig.

Dette tror Martin Johnsrud Sundby om Klæbos fremtid:

NRK-ekspert Torgeir Bjørn tror denne saken på ingen måter er over.

– Begge parter er åpenbart ikke fornøyd med løsningen vi har for denne helgen. Jeg har aldri sett Klæbo så lei, men samtidig er det en som prøver å komme i riktig modus for å prestere sportslig, sier Bjørn til VG.

Viaplay er inne i sin første sesong som rettighetshaver på langrenn. Fredag er det sprint i Lillehammer.