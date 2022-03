HamKam-yndling nektes drømmeovergang til Rosenborg

Kjetil Rekdal vil ha sin tidligere elev Kristian Eriksen (26) med seg til Trondheim, men HamKam nekter å selge. – Jeg hadde håpet at Kamerater var mer enn bare et slagord, sier Eriksen til H-A.

FÅR IKKE DRA: HamKam-spiller Kristian Eriksen vil til Rosenborg, men får ikke dra.

Kjetil Rekdal gikk fra HamKam til Rosenborg i januar. Nå håper han å få med seg stjernespilleren fra 2021-sesongen, Kristian Eriksen, på flyttelasset.

Men Hamar-laget setter hardt mot hardt, og har avslått to bud fra Trondheim-klubben.

– Rosenborg har kommet med meget sterke bud og har fått beskjed om at jeg ikke er til salgs. Dette er dårlig gjort. Jeg skulle gjerne fått prate med RBK. Å spille for Rosenborg har vært en drøm for meg så lenge jeg kan huske, sier Eriksen til HA.

HamKams sportssjef Espen Olsen bekrefter til VG at de har mottatt bud, men:

– Det er uaktuelt å selge Eriksen. Det er 3,5 uker til seriestart. Det går ikke, sier han.

Eriksen gikk fra å være en arbeidsledig breddespiller under coronapausen, til å få en plass på HamKam-laget til Rekdal, til og så sist sesong bli kåret til årets Obos-spiller i opprykkssesongen.

Han har blitt en enorm publikumsyndling for hedmarkingene, i byen der han vokste opp. Han scoret 13 mål og hadde 10 målgivende pasninger forrige sesong.

Men han får ikke oppfylt drømmen om å spille for RBK.

– Jeg hadde håpet at Kamerater var mer enn bare et slagord, sier han.

26-åringen startet karrieren i grønt og hvitt, og spilte for HamarKameratene i 1. divisjon i 2014 og 2. divisjon i 2015. Siden har han spilt for Brummundal og Elverum, før han fant tilbake til Briskeby i 2020.

Han har også en personlig historie som har rørt mange:

HamKam satte også hardt mot hardt i forhandlingene om hovedtrener Kjetil Rekdal og assistent Geir Frigård, men fikk til slutt det de ba om fra trønderne.

HamKam serieåpner mot Lillestrøm 2. april. Det blir deres første kamp i Eliteserien siden de rykket ned i 2008.

