Abramovitsj gir fra seg kontrollen over Chelsea

Etter 19 år og like mange serie- og cuptitler, velger russeren Roman Abramovitsj å gi fra seg kontrollen over fotballklubben Chelsea.

CHELSEA-EIER: Roman Abramovitsj.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Han bekrefter dette selv i en uttalelse publisert av klubben – dagen før ligacupfinalen mot Liverpool på Wembley.

– Gjennom mitt nesten 20-årige eierskap hos Chelsea, har jeg alltid sett på min rolle som en slags leder av klubben. Jobben har alltid vært å sørge for at vi er så suksessfulle som vi kan være i dag, samtidig som vi bygger for fremtiden, men også at vi utgjør en positiv rolle i vårt lokalsamfunn, skriver Abramovitsj.

– Jeg har alltid tatt avgjørelser til klubbens beste. Jeg ønsker å være lojal til disse verdiene. Derfor overlater jeg i dag forvaltningen av Chelsea FC til mine tillitsmenn i Chelsea Foundation. Jeg mener akkurat nå at de er i best posisjon til å følge opp interessene til klubben, spillerne, støtteapparat og supportere, fortsetter Roman Abramovitsj.

I kjølvannet av den russiske invasjonen i Ukraina, har det de siste dagene vært mye debatt i Storbritannia om Abramovitsj’ rolle i Chelsea. Mangemilliardæren er kjent for å ha et godt forhold til president Vladimir Putin.

Abramovitsj er god for 120 milliarder kroner, ifølge Forbes.

Labour-politikeren Chris Bryant sa i parlamentet sist uke at regjeringen bør frata Roman Abramovitsj sine eierskap i Storbritannia.

– Han burde ikke få lov til å eie en fotballklubb i dette landet lenger, og Storbritannia bør se på å beslaglegge noen av eiendelene hans, mente Bryant - og nevnte spesielt Abramovitsj’ husvære verdt et sted mellom halvannen og to milliarder kroner.

Den russiske oligarken kjøpte Chelsea for rundt 190 millioner dollar i 2003, og har vært med på å bygge opp London-klubben til et imperium, som ifølge Forbes har en verdi på 3,2 milliarder dollar (28 milliarder kroner).

Men klubben skylder sin milliardær-eier svimlende 2 milliarder dollar som han kan kreve tilbake når som helst.

– Hvis han ønsker å få sin del tilbake, kan han be om å få tilbake lånet sitt fra Chelsea, sier foreleser i fotballfinans ved University of Liverpool, Kieran Maguire, til Forbes og fortsetter:

– Det betyr at Chelsea går konkurs, og Putin kan bare si til Storbritannia «Vel, dere startet det».

Roman Abramovitsj overtok som klubbens eier i 2003 og var den første styrtrike investoren i engelsk fotball. Med russerens penger gikk Chelsea fra å være en outsider rett bak toppen i Premier League til tidvis å dominere den. Med tiden ble de også en stormakt i europeisk fotball.

Med Abramovitsj som gavmild «supporter» har de blå fra London vest sopt inn titler i praksis hvert år. Totalen er på 19 over de 19 årene – senest klubb-VM rett før jul. De er også regjerende Champions League-mester etter finaleseieren over Manchester City i fjor vår. Fordelingen er slik: Fem Premier League-trofeer, to Champions League-titler, to Europa League-titler, fem FA-cupseirer, tre ligacupseirer og én triumf hver i henholdsvis UEFAs supercupfinale og FIFAs VM for klubblag.