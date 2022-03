Henrik om Jakobs positive test: – Jævla dårlig timing

Henrik Ingebrigtsen (31) sier han fattet mistanke til at noe ikke var som det skulle med Jakob Ingebrigtsen (21) da han så ham løpe VM-finalen og deretter bli intervjuet.

IKKE HELT PIGG: Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått av tidligere verdensrekordholder Samuel Tefera fra Etiopia i 1500-meterfinalen i innendørs-VM i Beograd søndag – og virket utslått etter løpet.

– Jeg sa det til ham etter det. Han så trett ut i ansiktet og var ikke så pigg som han pleier å være. Hverken under løpet eller i intervjuet med NRK etterpå. Han hadde ikke den spruten og det energinivået han pleier å ha, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg ble betenkt da han sa at han ikke hadde følt seg så bra. Nå forstår vi mer hvorfor. Det var selvsagt jævla dårlig timing, tilføyer Henrik Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsen var naturlig nok favoritt til å vinne VM-finalen på 1500 meter innendørs og ta sitt første VM-gull i Beograd søndag, etter at han 17. februar satte suveren verdensrekord på øvelsen i franske Liévin.

Men Etiopias Samuel Tefera – som Jakob Ingebrigtsen slo klart i Liévin – slo ham i spurten i Serbias hovedstad søndag kveld.

Etter løpet avviste han at han hadde feilet med hensyn til løpsopplegget, og at Gjert Ingebrigtsen fravær som trener hadde påvirket prestasjonen. Jakob Ingebrigtsen ga derimot uttrykk for at han ikke hadde følt seg så fit for fight som han vanligvis gjør i forbindelse med konkurranseløp.

– Sjelden jeg føler meg så dårlig, sa han.

– Han var tydelig oppgitt og frustrert. Han trodde han var bedre. Løpsopplegget var etter min mening perfekt. Jeg ville ikke at han skulle ha løpt annerledes. Men jeg hadde forventet mer av ham etter å ha sett ham på trening, sier Henrik Ingebrigtsen.

Svaret på hvorfor han ikke hadde vært seg selv lik kom mandag formiddag. Da avla Jakob Ingebrigtsen en positiv test etter hjemkomsten til Sandnes. Det offentliggjorde han på sin Instagram-konto umiddelbart.

– Du kan minimere risiko så mye du kan, men aldri utelukke det (smitte) helt. Han kan ha fått det på flyet. Det er ikke godt å vite hvor han er blitt smittet. Men det har antagelig påvirket restitusjonen hans etter forsøket (kvalifiseringsløpet) lørdag, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han sier at «de» vurderte om Jakob Ingebrigtsen skulle avlegge en blodprøve etter forsøksheatet i Beograd. Nå som årsaken til det «labre» løpet er avdekket, er imidlertid ikke det nødvendig. Jakob Ingebrigtsen vil nå følge Olympiatoppens konservative covid-restitusjonsprogram for å bli erklært konkurranseklar igjen.

– Jeg får nesten si at dette er et «fint» punktum på coronalivet vi har levd. Nå er det liksom gått en full sirkel, sier Henrik Ingebrigtsen med tanke på alle selvpålagte covid-restriksjoner «Team Ingebrigtsen» har etterlevd siden epidemien var et faktum for drøyt to år siden.

Filip Ingebrigtsen fikk en sterkt reaksjon etter å ha vaksinert seg i fjor, og han fikk konstatert coronasykdommen på vei hjem fra Spania i februar. Henrik Ingebrigtsen har i motsetning til sine to løperbrødre ikke blitt smittet av covid-19. Men tobarnsfaren vedgår at det har vært stritt å leve og trene nærmest i isolasjon.

– Jeg har latt være å gå på butikken og har følt de grå «covid-veggene» komme mot meg. Jeg lurer på hvordan jeg skal klare meg unna dette. Jeg vurderer å ta en hjemmetest nå, sier han.