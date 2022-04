Politiet dobler styrken og ber fansen være forsiktig: – Fremstår som en fiende

SANDEFJORD (VG) Norsk politi dobler styrken til Bodø/Glimts bortekamp mot Roma og kommer med en bønn til supporterne.

FØR DET TOK AV: Kjetil Knutsen (ute av fokus til høyre i bildet) ble tatt kvelertak på av Nuno Santos (til høyre) i tunnelen etter kampslutt. Denne situasjonen og sakene som har vært i mediene etter på har økt sikkerhetstrusselen mot Glimt-fansen før bortemøtet i Roma.

Vanligvis sender Nordland politidistrikt tre ansatte til Glimts bortekamper i Europa, men den økte sikkerhetsfaren gjør at de dobler styrken til torsdagens oppgjør i Roma.

Det ble besluttet etter et sikkerhetsmøte mellom politiet og Bodø/Glimt.

– Vi ser at ting har endret seg. Det var italienske medier som startet det, med overskrifter som gjør at det blir et betent forhold til Glimt. Glimt har gått fra å være en klubb uten fiender, til noen som fremstår som en fiende. Derfor må vi gjøre tiltak, sier leder ved politioperativt avsnitt ved Bodø politistasjon, Vegard Kristiansen, til VG.

– De var tidlig ute med sin versjon og igler opp sine fans, som tror på det som blir kommunisert. Det er dumt, men det er sånn verden er blitt, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til VG.

Glimt vant torsdagens kvartfinale på Aspmyra 2–1, og det var amper stemningen mellom benkene gjennom kampen. I spillertunnelen etter kamp tok Romas keepertrener Nuno Santos kvelertak på Kjetil Knutsen. Glimt-treneren svarte med å legge portugiseren i bakken.

I flere italienske medier har det blitt fremstilt som at Knutsen slo Santos i ansiktet. Roma-kaptein Lorenzo Pellegrini raste også mot Glimt og hevdet at det var Knutsen som hadde angrepet keepertreneren.

I ettertid har Glimt anmeldt Santos til politiet, som nå forsøker å finne videobevis av hendelsen.

– Flere fra norsk politi reiser sammen med laget og supporterne til Roma. Vår jobb vil være å være bindeledd mellom norsk og italiensk politi, sier Kristiansen, som er én av dem som reiser til Roma.

Politisjefen mener at Glimt-supporterne har grunn til å føle seg trygge i Romas gater og vil ikke oppfordre dem til å skjule gule supportereffekter.

– Overhodet ikke. Vær en Glimt-supporter, men hvis noen vil ha bråk – snu deg og gå den andre veien, sier han.

Saltnes føler med fansen som synes den økte sikkerhetstrusselen er ekkel.

– Det er synd for alle som reiser med familie at det blir en ekstra usikkerhet og ubehagelighet. Men det er det Roma som har skapt, og det er det de som får ta ansvar for. Så tror jeg det går bra uansett, sier han til VG.

– Jeg håper fansen vår er forsiktig uansett hvor vi spiller kamp, og at de får kost seg med kampen. Jeg stoler på de som har ansvar for sikkerheten, sier Glimts Brede Moe.

Kristiansen fra politiet kommer med ett tydelig råd til fansen før turen til Roma.

– Det jeg vil oppfordre Glimt-supporterne til, er å begrense provokasjoner i sosiale medier. Vi følger med og ser at det er norske supportere som pisker opp stemningen. Det må man unngå. Dette er ikke det samme som i Norge, advarer han.

Det har vært flere episoder hvor voldelige Roma-supportere har gått til angrep, blant annet med kniv, på tilreisende supportere. Det er dette marerittet politiet håper å unngå.

– Vi er kjent med modusen til disse supporterne. De er ikke nødvendigvis mors beste barn. Slutt å provosere på sosiale medier, er den klare meldingen fra Kristiansen.

