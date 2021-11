Skinstad om landslagsløperne: – De er rett og slett feige

Langrennsløper og TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad (32) etterlyser langrennsløpere på landslaget som mener noe og står for noe. Nå mener han de bør prate om mat, kropp og vektproblematikk.

EKSPERT: Petter Soleng Skinstad.

Petter Skinstad har kommet hjem fra treningssamling på Gran Canaria med Petter Northug.

Ved siden av treningen har han fulgt medienes søkelys på spiseforstyrrelser i langrenn. I podkasten «Gode Dager» fyrer han løs mot landslagsløpere og ledelse.

– Det har utviklet seg en ukultur i Norges Skiforbund på toppnivå, sannsynligvis i fotball-, håndball- og skiskytterforbundet og så videre, at de skal ikke mene noe, for det påvirker toppidrettssatsingen negativt, sier Skinstad i podkasten.

KOMPISER: Petter Soleng Skinstad (t.v.) og Petter Northug under Engadin Skimarathon i Sveits i 2018.

Han etterlyser meninger om ernæring, prestasjon og kropp for alle nivåer. TV 2-eksperten og langrennsløperen ønsker at alle, ikke minst de aller beste, skal snakke ærlig om kropp og mat.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sa i et intervju med VG i slutten av oktober at langrennssporten får mer dritt enn den fortjener, i sakene som skrives om spiseforstyrrelser. Marit Bjørgen, Marthe Kristoffersen og Vidar Løfshus er blant dem som har fortalt om pirking i maten på landslagssamlinger for ikke mange år siden.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen. Det er det jeg reagerer litt på. Jeg er for all del fornøyd med at det settes lys på, og jeg tror alle erfaringer kan bidra til større forståelse for problematikken, sa Iversen.

Konfrontert med at forskningen viser at det er flere tilfeller i kvinnelangrenn enn ellers i samfunnet, svarte Iversen:

– Dette har ikke jeg vitenskap på. Men nå blir langrenn fremstilt som den store stygge ulven, og at spiseforstyrrelser kommer på grunn av langrenn. Det er helt misforstått at langrenn er en syk idrett. Da blir jeg nesten provosert, sa Iversen.

LANDSLAGSTRENER FOR DAMENE: Ole Morten Iversen.

Petter Soleng Skinstad var for mange år siden på juniorlandslaget med blant andre Therese Johaug, Hans Christer Holund og Sjur Røthe. De er alle verdensmestere. Selv tok han ikke steget opp på elitelandslaget.

Skinstad forteller at han snakker om kropp og mat med landslagsløperne.

– De må slutte og late som de ikke har meninger, så de er litt feige, de er rett og slett feige som later som at ting som vi prater om ikke finnes. For det prates om, jeg kjenner jo alle på landslaget og trener med flere av dem med jevne mellomrom. Det er ingen grunn til ikke å prate åpent om det. Det er så mange som lurer på ting om mat, trening, utstyr og helse. Vær åpen, del. (...) Meninger er bra. Stå for noe, oppfordrer Skinstad i podkasten.

Podkasten «Gode Dager» drives av Øystein Pettersen (38) sammen med kameraten Hans Olav Ingholm. De har viet to episoder til spiseforstyrrelser. Dette er et tema Pettersen brenner for at skal møtes med åpenhet og kunnskap. Han etterlyser også mer informasjon fra landslagstrener Iversen.

– Landslagene føler seg tråkket på. Ole Morten Iversen sier: Jeg kjenner meg ikke igjen. Hva er dette for noe dritt? Det er supert om Iversen ikke kjenner seg igjen. Det er topp. For hos meg er det sånn: Da gjør dere noe riktig. Men grasrota forteller jo ikke ljug. Forskerne kommer ikke med løgn, sier Pettersen i podkasten.

– Så det som blir presentert for Iversen er jo virkeligheten til de der ute, utenfor landslagets fire vegger. Da må Iversen stikke hodet ut og bli kjent med grasrota, så må de formidle hva de gjør på innsiden, som gjøre at dette ikke er noen utfordring for dem, sier Pettersen.

VG sendte uttalelsene til langrennssjef Espen Bjervig og kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen. Via kommunikasjonsrådgiver Gro Eide skriver Bjervig følgende om Pettersens uttalelser:

– Jeg har nå hørt podcasten til Øystein Pettersen, og han tar opp temaet med spiseforstyrrelser på en veldig interessant måte og innfallsvinkel. Han har mange gode tanker angående Skiforbundets rolle, og ikke minst media sin rolle og ansvar overfor tematikken. Å svare på enkeltpåstander fra en 45 minutters lang podkast, blir for meg feil i forhold til Øysteins måte å tilnærme seg temaet på. Jeg vil heller oppfordre alle som engasjerer seg i tema spiseforstyrrelser å høre på podkasten og Øysteins friske pust i debatten, skriver Bjervig i en e-post.

OL-VINNER: Øystein Pettersen er særdeles engasjert når det kommer til å bekjempe spiseforstyrrelser i idretten.

Både Skinstad og Pettersen understreker at de oppfordrer alle til å sende barna sine på langrennstrening, og Pettersen mener han er beviset på at man kan nå den største scenen med den kroppen man har. Selv er han blitt kalt både legokloss og pølsa.

– Den eksterne kompetanseflyten har vært null, niks og nada fra landslagets side. Jeg vil at de aller beste skal fortelle de aller yngste og de nest beste hva som skal til for at de skal bli så gode som dem på landslaget. Det handler ikke om å gå ned i vekt. Men å trene nok, sier Pettersen.

Skinstad mener det er viktig at toppidretten er ærlige på at kropp er viktig på øverste nivå, og at man derfor må være ekstra bevisst på fallgruvene det kan føre med seg. Sønnen til tidligere sportssjef for langrennsløperne, Åge Skinstad, utfordrer løperne til å dele mer i sosiale medier.

Han hyller utøvere som mener noe, som fotballandslagets Morten Thorsby som snakker om miljøvern og skihopper Maren Lundby som var åpen om sine vektutfordringer, som gjør at hun dropper OL i februar.

– Del mer av treningen dere gjør, all maten dere spiser, hverdagen dere lever, utstyret dere bruker og så videre, for å kunne vise både unge og voksne skiløpere hva som faktisk kreves av innsats for å lykkes. Samtidig vil det gi mer åpenhet og et større innblikk i sporten, sier Skinstad til VG.

VANT: Ragnhild Haga var best på 10-kilometeren i OL i Sør-Korea for snart fire år siden, Charlotte Kalla (t.v.) tok OL-sølv, mens Marit Bjørgen og Krista Pärmäkoski delte 3.-plassen.

Ragnhild Haga er regjerende olympisk mester på 10 kilometer. Hun var på landslaget fra 2015 til hun ble vraket i vår. Hun satser mot OL i Beijing med et eget team.

– Hva tenker du om det Skinstad sier?

– Jeg ser jo begge sider av saken. Jeg synes Petter Skinstad er en veldig flink journalist og jeg ser hans syn – og medienes generelt også. Jeg vil ha saker og debatter. Det trenger vi, også i idretten, sier Haga, som likevel mener at man ikke kan bruke energien sin på uttale seg om alt.

– Men jeg synes vekt-debatten og debatten rundt åpenhet er viktig.

– Er løperne feige?

– Jeg kan være litt enig med han at hvis man har meninger på et felt og bevisst holder det tilbake, så kan det være feigt at man ikke tør å bruke den energien eller stå i noen kamper. Man må velge sine kamper og kanskje de verdiene som er viktigst for en selv, sier Haga.