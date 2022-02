Vlahovic kopierte Del Piero: Scoret 32 sekunder ut i debuten

(Villarreal – Juventus 1–1) Det skulle ikke ta mer enn 32 sekunder for Champions League-debutant Dusan Vlahovic (22) å tegne seg på scoringslisten mot Villarreal. Dermed kopierte han en klubblegende.

STORSIGNERING: Det har vært knyttet store forventninger til Dusan Vlahovic i Juventus-drakten. Mot Villarreal brukte han bare 32 sekunder på å tegne seg på scoringslisten.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

27 år etter Alessandro Del Pieros Champions League-debut, ble Vlahovic den andre spilleren i historien som scoret i sin Champions League-debut for «Den Gamle Dame». Del Piero fant nettmaskene mot Borussia Dortmund i den første gruppespillkampen i 1995, og skulle senere ende opp som tidenes mestscorende i Juventus med 290 nettkjenninger.

Vlahovic er av mange spådd å være den neste store. Etter å ha funnet nettmaskene i ligadebuten, slo han i kveld tilbake etter tre strake målløse kamper.

– Dette er en goalgetter som er helt rå i slike situasjoner, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om 1–0-scoringen signert Vlahovic.

Serberen, som kom fra Fiorentina i januar for nesten 800 millioner kroner, så i over en time ut til å bli kampens eneste målscorer i Spania. Men vedvarende Villarreal-press mot Juventus’ forsvarsmur ga til slutt uttelling.

Dani Parejos kunstscoring av en utligning sørget for at utgangspunktet er 1–1 foran returmøtet i Torino om tre uker.

– Dette var veldig som forventet mellom to jevngode lag. Villarreal er solide med ball, mens Vlahovic er giftig. 1–1 her ville gitt lav odds foran kampen, oppsummerer Stamsø-Møller i TV 2s studio etter kampen.

UTLIGNET: Dani Parejo sørget for balanse i regnskapet halvveis ut i annenomgang. Det ble også sluttresultatet.

Villarreal gjorde det aldri enkelt for Massimiliano Allegris menn.

Etter Vlahovic-scoringen som sørget for en drømmeåpning for gjestene, tok hjemmelaget gradvis mer og mer over. Den første ordentlige muligheten for vertene kom etter tolv minutter. Fine kombinasjoner endte i at Tottenham-utlånte Giovani Lo Celso satte ballen i stolpen før den forsvant ut.

Utover i omgangen fortsatte vertene å produsere småfarligheter, mens Juventus virket å være mest komfortable uten ball. Omgangen ebbet ut i 0–1.

Fakta 8-delsfinaler i Champions League:

Første kamp:

Salzburg – Bayern München 1–1

Inter – Liverpool 0–2

PSG – Real Madrid

Sporting – Manchester City 0–5

Chelsea – Lille 2–0

Villarreal – Juventus 1–1

I morgen:

Atlético Madrid – Manchester United

Benfica – Ajax

** Returkampene starter opp 8. mars. Les mer

Etter hvilen fortsatte vertene å være det beste laget. Og halvveis ut i omgangen fikk de omsider som fortjent. En genial pasning fra Etienne Capoue mot et like godt timet løp fra Dani Parejo sørget for balanse i regnskapet etter det man kan omtale som en kunstscoring.

Målsniken Vlahovic var nære ved å sikre Juventus 2–1 seks minutter før slutt, men Villarreal-sisteskanse Gerónimo Rulli avverget.

Italienerne var heldige som fikk fullføre kampen med elleve mann, etter at Adrien Rabiot nærmest overfalt Samu Chukwueze kvarteret før slutt. Dommer Daniel Siebert lot på utrolig vis franskmannen slippe med det gule kortet.

Det endte 1–1 i Spania.

Champions League kan fort ende opp med å være den største muligheten til å vinne et trofé for Juventus denne sesongen, ettersom de ligger hele ni poeng bak tabelltoppen i Serie A. Lørdag kan du se ligaoppgjøret mot Empoli på VG+ Sport.